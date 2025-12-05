Jesús, "luz de toda la Humanidad": Trump lanza un mensaje recalcando el verdadero sentido de las fiestas durante el encendido de luces del Arbol Nacional de Navidad

Publicado por Israel Duro 5 de diciembre, 2025

Donald Trump quiso dejar claro qué es lo que celebramos en estas fiestas durante el encendido de luces de la Casa Blanca, que presidió junto a Melania: "En él estaba la vida, y esa vida era la luz de toda la humanidad". El presidente se alejó del wokismo -o anticristianismo- imperante entre las democracias occidentales para poner en el centro lo que realmente significan estas fechas: la venida al mundo de Jesús, el Hijo de Dios.

"Trajo al mundo el don del amor de Dios y promesa de salvación para cada persona y nación"

Trump quiso dejar claro, frente a todos los gobiernos que rehúyen la figura y el nombre de Cristo, e incluso de "Navidad", qué es lo que hace estas fiestas especiales:

"Durante esta temporada sagrada, los cristianos de todo el mundo se regocijan por el milagro ocurrido en Belén hace más de 2.000 años, cuando el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, descendió del cielo para estar con nosotros. Lleno de gracia y verdad, trajo al mundo el don del amor de Dios y la promesa de la salvación para cada persona y cada nación.

Esta noche, este hermoso árbol siempre verde brilla intensamente en la oscura y fría noche de invierno y nos recuerda las palabras del Evangelio de Juan: 'En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de toda la humanidad». Hermosas palabras'.

Con el nacimiento de Jesús, la historia de la humanidad pasó de la noche al día. Su Palabra y su ejemplo nos llaman a amarnos unos a otros, a servirnos unos a otros y a honrar la verdad sagrada de que cada niño está hecho especialmente a imagen y semejanza de Dios".

La importancia de Jesús en EEUU desde su fundación

Trump, además, quiso destacar la importancia de la figura de Cristo en la nación desde sus mismos inicios, ahora que se acerca el 250 de su fundación: Según el presidente, el país "se mantuvo firme, en parte porque millones de nuestros ciudadanos han atendido ese llamamiento, y la fe y el servicio de los cristianos han sido partes esenciales de la fortaleza de Estados Unidos desde el principio".

Melania iluminó el Arbol Nacional de Navidad

A continuación, con la tradicional cuenta atrás, fue la primera dama la encargada de accionar el botón que encendía las luces del Arbol Nacional de Navidad.