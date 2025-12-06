Michael Jordan declara en el marco de su demanda antimonopolio contra NASCAR

Publicado por Carlos Dominguez 6 de diciembre, 2025

La leyenda de la NBA Michael Jordan compareció este viernes en una corte de Carolina del Norte, donde declaró que su objetivo era "impulsar a NASCAR a mejorar" a través de la demanda antimonopolio presentada contra la popular serie de carreras estadounidense.

Jordan, copropietario del equipo 23XI Racing en la Cup Series de NASCAR, presentó la demanda el año pasado junto a Front Row Motorsports tras negarse a firmar nuevos contratos de membresía con la categoría de automovilismo.

Durante la audiencia en una corte federal de Charlotte, Carolina del Norte, Jordan señaló que es fanático de NASCAR desde niño, pero que se vio obligado a demandar para cambiar un modelo de negocio que, según él, trata de manera injusta a equipos y pilotos.

"Alguien tenía que dar un paso al frente y desafiar a la organización", dijo el exbasquetbolista al jurado. "No tienen asociaciones; tienen contratistas", declaró sobre la relación de NASCAR con sus equipos de la Cup Series.

"Quiero impulsar a NASCAR a que sea mejor. Cuando se habla de charters, cuando se habla de asociaciones, eso es lo ideal", agregó.

Prácticas anticompetitivas

La demanda acusa a NASCAR y a su director ejecutivo, Jim France, de operar sin transparencia, restringir la competencia y controlar el deporte de formas que los benefician de manera injusta en detrimento de los propietarios de los equipos, los pilotos, patrocinadores, socios y aficionados.

Los equipos denuncian prácticas anticompetitivas, incluyendo la adquisición de la mayoría de los circuitos de carreras de élite, exclusivos para eventos de NASCAR, y la imposición de contratos de exclusividad en pistas sancionadas por la organización.

Asimismo, la demanda menciona prácticas como la adquisición del competidor de autos stock, Automobile Racing Club of America (ARCA), la prohibición a los equipos de participar en otras carreras de stock cars y la obligación de comprar piezas únicamente a proveedores seleccionados por NASCAR.

Analistas advierten que la demanda podría tener implicaciones de gran alcance para NASCAR; sin embargo, de acuerdo a AFP, el ambiente en la sala de la corte el viernes fue cordial e incluso distendido en algunos momentos.