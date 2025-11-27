León XIV ya está en Turquía en su primer viaje fuera del Vaticano

Publicado por Israel Duro 27 de noviembre, 2025

El avión del papa León XIV aterrizó este jueves en Turquía para una visita de cuatro días, el primer viaje al extranjero de su pontificado, que incluirá una segunda etapa en Líbano. Bajo el lema “Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo”, el pontífice hará escala en Iznik para conmemorar el 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea. Posteriormente, del domingo 30 de noviembre al martes 2 de diciembre, visitará el Líbano.

El primer papa estadounidense llegó a la capital Ankara a las 12:20 hora local, donde prevé reunirse con el presidente Recep Tayyip Erdogan y hablar ante el cuerpo diplomático antes de volar a Estambul por la tarde.

El viaje apostólico de León XIV cumple el deseo expresado por Francisco de regresar a Turquía, El momento culminante será en Iznik, en las excavaciones arqueológicas de la antigua Basílica de San Neófito, donde el Papa, junto con el Patriarca de Constantinopla Bartolomé, rezará con una veintena de patriarcas y representantes de iglesias cristianas ante iconos de Cristo y del Concilio y el encendido de una vela.

La difícil situación de los cristinos en la 'laica' Turquía

En su primera etapa en Turquía, el papa abordará la situación de los cristianos en el país. Pese a algunos avances en sus derechos, los cristianos aún luchan contra la desigualdad y cierto sentido de exclusión en el país.

Aunque el Estado, oficialmente laico y mayoritariamente musulmán, les ha ofrecido un terreno para construir una iglesia en Estambul, algunos puestos de la función pública siguen cerrados en la práctica a las minorías no musulmanas, a pesar de que no existe ninguna prohibición legal. Según los historiadores, en la actualidad sólo quedan unos 100.000 cristianos en Turquía, frente a los casi 4 millones que había a principios del siglo XX.

León XIV tiene previsto reunirse con líderes cristianos locales en la iglesia asiria ortodoxa Mor Ephrem, inaugurada en Estambul en 2023. Aunque el terreno fue cedido por el Estado, es la única iglesia nueva construida en Turquía desde que se convirtió en república en 1923.

"No nos ven como ciudadanos de pleno derecho"

En declaraciones a AFP, Yuhanna Aktas, presidente de la Unión Asiria que representa a los cristianos asirios del sudeste de Turquía denunció que, a pesar de la teoría, "No nos ven como ciudadanos de pleno derecho".

Para Erdogan, se trata de una cuestión numérica, que recuerda que no hay ninguna ley que obligue a ser musulmán para ocupar un cargo en el país. "En Turquía, 99% de la población es musulmana", suele repetir el presidente sobre este país de 86 millones de habitantes.

"El único alto cargo no musulmán actualmente en Turquía es un administrador local de la comunidad armenia", apunta Yetvart Danzikyan, editor jefe del semanario armenio Agos.

"Enemigos internos"

Desde que Turquía se convirtió en república, cristianos y judíos fueron calificados por autoridades gubernamentales y medios como los "enemigos internos" durante décadas. También fueron blanco de discriminación y violencia, incluso hasta principios de la década de 2000. Y la palabra "armenio" aún es a veces considerado un insulto.

En su informe de 2024 sobre Turquía, el Grupo de Derechos de Minorías (MRG, en inglés), con sede en Londres, indicó que "los no musulmanes son constantemente discriminados porque los promotores del nacionalismo turco los consideran incapaces de ser turcos debido a su identidad religiosa".

Al mismo tiempo, ciertos eventos han preocupado a la población, tales como el creciente giro hacia el nacionalismo conservador bajo el gobierno de raíz islamista de Erdogan, comentó Danzikyan.

Episodios de violencia

El periodista armenio Hrant Dink fue asesinado en 2007 en Estambul, y cuatro años después, un joven armenio fue asesinado mientras hacía su servicio militar.

En 2020, los armenios enfrentaron a serias amenazas durante la guerra de Nagorno-Karabaj y en 2024, dos hombres armados irrumpieron en un templo católico de Estambul donde mataron a una persona e hirieron a otra. También preocupó la polémica decisión de convertir la basílica de Santa Sofía, una icónica estructura del siglo IV, en una mezquita en 2020, dijo Danzikyan. Antes era un museo.

No obstante, algunos observadores apuntan que el país se ha abierto ligera y progresivamente durante los últimos 20 años y que la sociedad civil ha estado más dispuesta a recordar el genocidio armenio, algo que Ankara no reconoce. "Cada vez más gente hace preguntas en lugar de aferrarse a sus prejuicios", sostuvo Vingas, quien exaltó el surgimiento de "una sociedad mucho más abierta, sobre todo en Estambul", donde vive la mayor parte de los cristianos de Turquía.