Tormenta invernal en el norte: qué esperar y cómo prepararse para conducir

Publicado por Santiago Ospital 25 de noviembre, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió de que una tormenta de invierno traerá "fuertes nevadas y vientos racheados o fuertes" para el centro-norte del país, en un área que abarca Minnesota y las partes norte de Wisconsin y Michigan.

El NWS detalló que con el descenso de las temperaturas las lluvias se convertirán en nevadas moderadas o fuertes, dependiendo de la zona. Nevada que irá acompañada por vientos del oeste. A medida que anochece, la tormenta se irá intensificando. El miércoles, probablemente durante las primeras horas de la mañana, se desplazará hacia los Grandes Lagos.

"La combinación de nevadas y fuertes vientos del noroeste (ráfagas de más de 40 mph o más de 72 km/h) provocará condiciones difíciles para viajar", advirtió la rama del NWS en las Ciudades Gemelas, es decir Minneapolis y Saint Paul.

"Se espera que las mayores cantidades de nieve se registren en el centro de Minnesota y el norte de Wisconsin, donde es más probable que se desplace una banda de nieve más intensa", añadió el servicio local.