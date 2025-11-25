Tormenta invernal en el norte: qué esperar y cómo prepararse para conducir
El Servicio Meteorológico advierte de condiciones de viaje difíciles en Minnesota, Wisconsin y Michigan entre el martes por la noche y el miércoles.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió de que una tormenta de invierno traerá "fuertes nevadas y vientos racheados o fuertes" para el centro-norte del país, en un área que abarca Minnesota y las partes norte de Wisconsin y Michigan.
El NWS detalló que con el descenso de las temperaturas las lluvias se convertirán en nevadas moderadas o fuertes, dependiendo de la zona. Nevada que irá acompañada por vientos del oeste. A medida que anochece, la tormenta se irá intensificando. El miércoles, probablemente durante las primeras horas de la mañana, se desplazará hacia los Grandes Lagos.
"La combinación de nevadas y fuertes vientos del noroeste (ráfagas de más de 40 mph o más de 72 km/h) provocará condiciones difíciles para viajar", advirtió la rama del NWS en las Ciudades Gemelas, es decir Minneapolis y Saint Paul.
"Se espera que las mayores cantidades de nieve se registren en el centro de Minnesota y el norte de Wisconsin, donde es más probable que se desplace una banda de nieve más intensa", añadió el servicio local.
Tormenta invernal: consejos para conducir
"Si tiene planes de viaje antes del Día de Acción de Gracias, el mejor consejo que podemos darle, especialmente si viaja al norte de las Ciudades Gemelas, es que salga el martes por la mañana o espere hasta el miércoles por la tarde", aconsejó en redes sociales.
Los expertos también recomiendan revisar el estado de las carreteras antes de emprender el viaje, así como el pronóstico para el lugar de destino. Para seguir al tanto de posibles cambios, puede consultar cuál es el servicio meteorológico nacional asignado a cada área de su trayecto. También puede llamar al 511 o consultar la página estatal 511mn.org.
Prepare un kit de emergencia para su vehículo. Además de un botiquín de primeros auxilios, se recomienda llevar: teléfono móvil adicional, cargador, baterías, mantas, linterna, alimentos no perecederos, velas para derretir nieve y poder beberla, saco de arena para mejorar la tracción, pala, rascador y cables de arranque para la batería del automóvil.
También puede revisar el estado de su vehículo, inspeccionado desde la batería y los limpiaparabrisas hasta los neumáticos.
Una vez en la carretera, conduzca despacio. Preste especial atención al estado de la ruta.
