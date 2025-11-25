Coca-Cola comercializará Diet Cherry Coke de forma permanente

Publicado por Carlos Dominguez 25 de noviembre, 2025

Coca-Cola volverá a comercializar Diet Cherry Coke de forma permanente en 2026, en respuesta a la demanda nostálgica y a la intensificación de la competencia en el mercado de las bebidas gaseosas.

Aunque la empresa aún no lo ha comunicado oficialmente, Parade pudo confirmar que el anuncio se realizó durante la reciente feria comercial de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS) celebrada en Chicago.

El producto estará disponible en botellas de 20 oz y latas de 12 unidades, aunque parece que las botellas de 2 litros no se comercializarán ampliamente por ahora. Se espera que el refresco comience a aparecer en las tiendas a partir de febrero de 2026 y estará disponible en varios minoristas, no solo en cadenas regionales limitadas, como fue el caso de los lanzamientos temporales anteriores.

El producto se lanzó por primera vez en 1986 como una variante con sabor a cereza de la línea Coca-Cola Light. Tras décadas en el mercado, se dejó de comercializar en a finales de 2020.

Un producto pensado para quedarse

Snackolator, una popular cuenta que reseña nuevos lanzamientos de aperitivos, dulces y comida rápida, celebró la noticia en Instagram, reiterando el anuncio hecho en la feria comercial de la NACS.

"Como fanática de toda la vida de la Diet Cherry Coke, no sabes lo feliz que estoy porque la Diet Cherry Coke volverá en 2026 y esta vez para quedarse", indicó la cuenta de Snackolator.

"He hablado con Coca-Cola en el NACS y me han confirmado que se trata de un artículo 'sostenible', lo que significa que está pensado para quedarse, así que esperemos que esta vez se venda bien y se quede PARA SIEMPRE", agregó.

A principios de este mes, Coca-Cola anunció que Diet Coke Lime tendría una tirada nacional limitada hasta el 31 de diciembre, hasta agotar existencias.