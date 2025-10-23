Coca-Cola comienza a vender refrescos endulzados con caña de azúcar tras la petición de Trump

Publicado por Williams Perdomo 23 de octubre, 2025

Coca-Cola informó de que ya comenzó a vender un refresco endulzado con azúcar de caña en el país. La decisión se dio después de que el presidente Donald Trump exigiera a la compañía que fabricara una versión estadounidense de su Coca-Cola mexicana.

La empresa reveló de que a partir de este otoño venderá "una nueva botella de vidrio de 12 onzas de una sola porción en mercados selectos de Estados Unidos".

"Ofreciendo a los consumidores una forma clásica y atemporal de disfrutar su sabor original de Coca-Cola hecho con azúcar de caña de Estados Unidos", dijo un portavoz de Coca-Cola a The Post.

En julio, Coca-Cola confirmó que entre septiembre y diciembre comercializaría una versión con azúcar de caña de la bebida.

"Como parte de nuestro programa de innovación constante, en otoño en Estados Unidos, el grupo pretende lanzar un producto que contenga azúcar de caña para ampliar su gama de productos bajo la marca registrada Coca-Cola", señaló la empresa con sede en Atlanta (Georgia) en un comunicado publicado en ese momento.

Tras conocerse el informe, el director ejecutivo de la empresa, James Quincey, explicó que no se sustituirá la bebida actual sino que se trata de un nuevo producto que se hará con azúcar de caña. "Esta es realmente una estrategia de 'y', no de 'o'", dijo Quincey.

"Seguiremos usando mucho del jarabe de maíz que usamos actualmente", agregó en una conversación con The Wall Street Journal.

La petición de Trump

La decisión de la empresa se dio luego de que el presidente Donald Trump insistiera en que lanzara una versión de la Coca-Cola con azúcar de caña. En ese sentido, el presidente Donald Trump publicó el 16 de julio en su plataforma Truth Social un mensaje afirmando que Coca-Cola había aceptado, a su solicitud, modificar la composición de su gaseosa en el país.

"He hablado con Coca-Cola sobre el uso de azúcar de caña real en la Coca-Cola en Estados Unidos, y han accedido", escribió Trump en sus redes.

"Quiero agradecer a todas las autoridades de Coca-Cola. Será una muy buena decisión por su parte. Ya verán. ¡Es sencillamente mejor!", aseguró el republicano.

El grupo agradeció entonces el entusiasmo de Trump por la "icónica marca Coca-Cola".