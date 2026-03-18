Un consorcio energético proyecta la primera central eléctrica de carbón en EEUU en los últimos 13 años

Publicado por Kevin Killough - Just The News 18 de marzo, 2026

Al parecer, la empresa privada de exploración y producción de petróleo y gas Terra Energy Center está invirtiendo 1.000 millones de dólares en un proyecto de central eléctrica de carbón en Alaska, que, de completarse, sería la primera nueva central de este tipo en Estados Unidos en 13 años.

La última planta que entró en funcionamiento en el país fue la planta de Sandy Creek en Texas en 2013, según Bloomberg News.

Bajo la administración Trump, la industria del carbón ha visto algunos prometedores avances tras años de operar bajo administraciones hostiles a la industria.

En octubre, Basin Electric, que presta servicio a 3 millones de clientes en todo el Oeste, recibió 4 millones de dólares de la Autoridad Energética de Wyoming para estudiar la viabilidad de una segunda unidad en la estación de Dry Fork, en Gillette (Wyoming).

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