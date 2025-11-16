La Administración Trump lanza una operación contra la inmigración ilegal en Charlotte

Publicado por Natalia Mittelstadt 16 de noviembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó el sábado que ha iniciado operaciones de control de inmigración en Charlotte, Carolina del Norte.

"Los estadounidenses deberían poder vivir sin temor a que extranjeros ilegales criminales violentos les hagan daño, a sus familias o a sus vecinos", dijo en un comunicado la secretaria adjunta de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin, informó AP. "Estamos incrementando las fuerzas de seguridad del DHS a Charlotte para asegurar que los estadounidenses estén a salvo y se eliminen las amenazas a la seguridad pública".

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, criticó las acciones del gobierno federal

Funcionarios locales, incluida la alcaldesa de Charlotte Vi Lyles (D), criticaron las acciones del gobierno federal, diciendo en una declaración conjunta que "están causando miedo e incertidumbre innecesarios."

"Queremos que la gente de Charlotte y del condado de Mecklenburg sepa que estamos con todos los residentesque simplemente quieren seguir con sus vidas", dice el comunicado, que también fue firmado por el comisionado del condado Mark Jerrell y la miembro de la junta escolar de Charlotte-Mecklenburg Stephanie Sneed.

El gobierno federal no había anunciado previamente la aplicación de la ley de inmigración en Charlotte, pero el alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden dijo el jueves que fue notificado por dos funcionarios federales que dijeron que personal de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos llegaría al área de Charlotte el sábado o a principios de la próxima semana.

"Valoramos y acogemos con satisfacción la renovada colaboración y la comunicación abierta con nuestros socios federales", dijo McFadden en un comunicado. "Nos permite mantenernos informados y ser proactivos para mantener la seguridad del condado de Mecklenburg y mantener el nivel de confianza que merece nuestra comunidad."

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg dijo antes de la llegada de los agentes federales que no está involucrado en la aplicación de la ley de inmigración.

Charlotte tiene más de 900.000 residentes, entre ellos más de 150.000 nacidos en el extranjero, según las autoridades locales.

El gobernador Josh Stein instó a la gente a grabar cualquier "comportamiento inapropiado"

El gobernador de Carolina del Norte, el demócrata Josh Stein, dijo el viernes que la gran mayoría de los detenidos en estas operaciones de inmigración no tienen condenas penales, y algunos son ciudadanos estadounidenses.

Stein instó a la gente a registrar cualquier "comportamiento inapropiado" que vean y notificar a las fuerzas del orden locales.

Laadministración Trump ha estado tomando medidas enérgicas contra el crimen violento y la inmigración ilegal en todo el país en los últimos meses, con tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Chicago, Washington, D.C., Memphis y Los Ángeles, mientras agentes de inmigración llevaban a cabo redadas. También ha intentado desplegar tropas en Portland, pero los tribunales lo han bloqueado hasta ahora.