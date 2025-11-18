California: un sismo de magnitud 3.3 sacude San Ramón

Publicado por Williams Perdomo 18 de noviembre, 2025

El Servicio Geológico del país informó de que un terremoto de magnitud 3,3 sacudió San Ramón (California) la noche del lunes.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el terremoto se produjo cerca de la zona donde se registraron varios sismos el 9 de noviembre. Los sismos de días atrás ocurrieron por la mañana, siendo el más fuerte de magnitud 3,8.

A pesar del sismo de este lunes, el servicio explicó que la actividad sísmica en la zona de San Ramón se mantiene baja. Detalló que solo se han detectado siete sismos en los últimos cinco días, incluyendo dos en las últimas 24 horas.

"Desde que comenzó el enjambre sísmico, la Red Sísmica del Norte de California ha detectado un total de 583 sismos en esta área, incluyendo 87 de magnitud 2.0 o superior. El enjambre sísmico podría continuar durante una semana o más, con una actividad similar a la observada en la última semana", resaltó el servicio.