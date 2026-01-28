Trump promete “desescalar un poco” las tensiones en Minneapolis

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de enero, 2026

El presidente Donald Trump afirmó el martes 27 de enero que su administración va a “desescalar un poco” las tensiones en Minnesota tras los tiroteos mortales de dos civiles por parte de agentes federales, hechos que han intensificado las críticas contra su estrategia de aplicación de las leyes migratorias. Las declaraciones del mandatario republicano se produjeron durante una entrevista con Fox News, luego de que su principal responsable fronterizo, Tom Homan, viajara a Minneapolis para reunirse con líderes locales y estatales en medio del creciente escrutinio sobre las operaciones federales de inmigración en la ciudad. La visita tuvo lugar tras la muerte de Alex Pretti, quien fue abatido por agentes de inmigración el sábado en dicha ciudad.

Trump reconoció que el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien es conocido por su postura de línea dura y que ahora se espera abandone Minneapolis, pudo haber contribuido a la agitación. El presidente describió a Bovino como “un tipo bastante fuera de lo común” e incluso sugirió que su presencia pudo haber agitado un poco la situación. “Vamos a desescalar un poco”, dijo el presidente, aclarando que la medida no equivalía a un retroceso en su agenda migratoria, y añadió que no se trataba de una “retirada”.

Según comentó Trump, Homan —a quien describió como alguien con un estilo menos confrontativo— se reunió el martes con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en un esfuerzo por estabilizar la situación sobre el terreno. El mandatario republicano también se distanció del lenguaje utilizado por altos asesores que calificaron a Pretti como un asesino. “Quiero una investigación muy honorable y honesta”, afirmó el presidente. Al mismo tiempo, criticó que Pretti estuviera armado durante el encuentro, pese a reconocer que el arma había sido retirada antes del tiroteo. “No me gusta que tuviera un arma, no me gusta que tuviera dos cargadores completamente cargados”, dijo Trump.