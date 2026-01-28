La representante Ilhan Omar es rociada con un líquido durante un evento público en Minneapolis

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de enero, 2026

La representante de Minnesota, Ilhan Omar, fue atacada este martes por un hombre que la roció con un líquido durante un evento de tipo “Town Hall” que ella misma estaba dirigiendo en Minneapolis. Imágenes del suceso muestran a Omar sobresaltándose cuando un hombre, vestido con una chaqueta negra, le rocía un líquido y es inmediatamente interceptado y reducido por el personal de seguridad.

Omar continuó con la reunión tras el incidente y, mientras el hombre era inmovilizado en el suelo, parte de la audiencia celebró y, según videos del evento, se escuchó a alguien decir: “Oh Dios mío, le roció algo”. La congresista no mostró señales visibles de lesiones y siguió con el desarrollo de la reunión después de que el agresor fuera sacado de la sala.

Hasta el momento, no se ha determinado qué sustancia fue utilizada, y las autoridades no han publicado detalles adicionales sobre el sospechoso ni sobre los posibles motivos del ataque. El hecho se produjo en medio de tensiones elevadas y protestas en Minnesota por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la región. “La secretaria Kristi Noem debe renunciar o enfrentar un juicio político”, dijo Omar antes de ser rociada.

Investigación contra Omar

Un día antes del incidente, el presidente Donald Trump aseguró que el Departamento de Justicia (DOJ) se encuentra investigando a Omar. El mandatario republicano realizó el comentario en su cuenta de Truth Social, en medio de la polémica nacional por la muerte de Alex Pretti durante un operativo federal. “Además, el Departamento de Justicia y el Congreso están investigando a la ‘congresista’ Ilhan Omar, que se marchó de Somalia sin nada y ahora, según se informa, tiene un patrimonio de más de 44 millones de dólares. El tiempo lo dirá todo. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió el presidente.

Las acusaciones del presidente fueron retomadas por la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, quien habló sobre Omar al ser consultada por los periodistas acreditados en la Casa Blanca. “Se han robado miles de millones de dólares a los contribuyentes respetuosos con la ley en Minnesota, y la administración sigue muy centrada en llegar al fondo del asunto, especialmente el presidente, que planteó una buena pregunta durante el fin de semana con respecto a la congresista Ilhan Omar, que ahora tiene un patrimonio neto de varios millones. Y uno debe preguntarse: ¿por qué y cómo es eso posible? ¿Está relacionada con las redes de fraude que hemos visto operar en su estado y en su propio distrito? Es una pregunta que se está planteando el pueblo estadounidense, y el presidente cree que merece una respuesta”, expresó.