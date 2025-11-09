Japón emite un aviso de tsunami tras un sismo de magnitud 6,7

Publicado por Virginia Martínez 9 de noviembre, 2025

Japón emitió el domingo un aviso de tsunami tras un sismo de magnitud 6,7 en el mar, frente a las costas del noreste del país.

El sismo se produjo alrededor de las 17H03 locales (08H03 GMT) en aguas situadas frente a la prefectura de Iwate y podría provocar olas de hasta un metro de altura, informó la agencia meteorológica de Japón (JMA).

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) anunció por su parte una magnitud de 6,8.

La cadena nacional NHK informó de que se observaron olas de tsunami frente a la costa y pidió a los residentes que no se acerquen.

Esta región aún recuerda el enorme sismo de magnitud 9,0 de 2011 y el posterior tsunami que provocaron alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos.

El tsunami también provocó la fusión de tres reactores en la central nuclear de Fukushima, el accidente nuclear más grave desde Chernóbil.