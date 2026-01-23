ANÁLISIS
Guerra contra las drogas: las muertes por sobredosis se redujeron un 20%
Los estados de Luisiana, Florida, Virginia, Nueva York, Vermont y Wyoming, así como el Distrito de Columbia, registraron importantes reducciones superiores al 30 %.
Un informe publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reveló que las muertes por sobredosis de drogas se redujeron en un poco más de un 20% el año pasado, lo que supone uno de los descensos más importantes en los últimos años. El estudio recoge las muertes registradas hasta agosto de 2025 y sugiere un cambio significativo en una crisis sanitaria que se ha cobrado cientos de miles de vidas en la última década.
Asimismo, según el informe de la agencia federal, los estados de Luisiana, Florida, Virginia, Nueva York, Vermont y Wyoming, así como el Distrito de Columbia, registraron importantes reducciones superiores al 30%.
No obstante, los CDC señalaron que los datos son provisionales porque algunas causas de muerte aún se están investigando. Los números del informe hablan de 69.172 víctimas de sobredosis reportadas, frente a 72.836 previstas para el citado periodo.
Un presidente duro con el narcotráfico
Joseph Giacalone, sargento retirado de la policía de Nueva York (NYPD) y profesor adjunto de justicia penal en Penn State Lehigh Valley, declaró a Fox News: "La caída comienza al final de la Administración Biden, pero la pregunta es: ¿se debió a la anticipación de la llegada de un presidente duro con el crimen?", en referencia a la inminente toma de posesión de Donald Trump en la Casa Blanca.
La Administración Biden actuó tarde
Los datos provisionales muestran unas 90.199* muertes por sobredosis de drogas en los 12 meses anteriores a septiembre de 2024, frente a las aproximadamente 111.451* del mismo periodo entre 2022 y 2023. Precisamente las cifras de agosto de 2023 fueron el pico de las muertes por sobredosis, y a partir de ahí comenzó a declinar su número de manera paulatina hasta las grandes caídas del final de la era Biden y el inicio del segundo mandato de Trump.
*Cifras actualizadas de acuerdo con el informe más reciente de los CDC.
De acuerdo con los datos de la agencia federal citados por Fox, las muertes por sobredosis iban en aumento al inicio de la primera Administración Trump pero luego se mantuvieron prácticamente estables; más tarde repuntaron y se estabilizaron cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo.
La seguridad en la frontera como factor clave
Aunque los CDC no han dado ninguna razón para explicar este importante descenso en las muertes por sobredosis a nivel nacional, esto coincide con el endurecimiento de las medidas de control fronterizo impuestas por la Administración Trump. "La seguridad en las fronteras tiene mucho que ver con la caída", añadió Giacalone. "Hay menos posibilidades de que los traficantes y sus mulas introduzcan drogas en el país".
Estados Unidos también ha intensificado su "guerra contra las drogas" mediante la Operación Southern Spear, una campaña militar contra presuntas lanchas dedicadas al tráfico de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental.
El presidente Donald Trump destacó recientemente la efectividad de las operaciones estadounidenses contra las embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas desde Venezuela, asegurando que cada lancha interceptada "salva 25.000 vidas estadounidenses". Según afirmó, las acciones navales han reducido en torno al 92% la cantidad de drogas que ingresa al país por vía marítima.
Estos ataques se enmarcan en la campaña antinarcóticos lanzada por Washington en septiembre, durante la cual Estados Unidos ha llevado a cabo más de 25 operaciones similares, que han dejado más de 100 muertos, de acuerdo con cifras oficiales.
Estados críticos
De acuerdo con el informe de los CDC, hay sólo cuatro estados que registraron un aumento en las muertes por sobredosis en el periodo anteriormente citado, siendo Dakota del Norte el único que se mantuvo sin cambios. Kansas y Hawái mostraron incrementos menores al 2 %, mientras que en Nuevo México el aumento rondó el 3,5 %.
El caso más notable fue Arizona, que registró un incremento significativo del 17,75 % en las sobredosis mortales. El número de muertes reportadas en el estado en agosto de 2025 ascendió a 2.873, un aumento considerable frente a las 2.479 registradas en el mismo mes del año precedente.
Una legislación para salvar Arizona
De acuerdo con el AZ Mirror, Quang Nguyen, que preside el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo la semana pasada que el límite de 100 gramos establecido en su proyecto de ley 2132 era el resultado de las discusiones y negociaciones con el equipo de Mayes, aunque tanto él como los representantes de las fuerzas del orden que comparecieron ante el comité admitieron que querían un umbral más bajo.
"Se trata de una droga de destrucción masiva", declaró ante la comisión Jeff Newnum, jefe adjunto de la Oficina del Sheriff del condado de Yavapai, añadiendo que 100 gramos equivalen a unas 1000 pastillas. Según él, los casos de venta en su condado suelen rondar los 30 gramos de media.
Newnum afirmó que reducir el umbral les permitirá solicitar penas de prisión más severas para los "traficantes de nivel medio-bajo", que constituyen la mayor parte de sus casos.