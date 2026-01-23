Guerra contra las drogas: las muertes por sobredosis se redujeron un 20%

Publicado por Carlos Dominguez 23 de enero, 2026

Un informe publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reveló que las muertes por sobredosis de drogas se redujeron en un poco más de un 20% el año pasado, lo que supone uno de los descensos más importantes en los últimos años. El estudio recoge las muertes registradas hasta agosto de 2025 y sugiere un cambio significativo en una crisis sanitaria que se ha cobrado cientos de miles de vidas en la última década.

Asimismo, según el informe de la agencia federal, los estados de Luisiana, Florida, Virginia, Nueva York, Vermont y Wyoming, así como el Distrito de Columbia, registraron importantes reducciones superiores al 30%.

No obstante, los CDC señalaron que los datos son provisionales porque algunas causas de muerte aún se están investigando. Los números del informe hablan de 69.172 víctimas de sobredosis reportadas, frente a 72.836 previstas para el citado periodo.

Un presidente duro con el narcotráfico

Joseph Giacalone, sargento retirado de la policía de Nueva York (NYPD) y profesor adjunto de justicia penal en Penn State Lehigh Valley, declaró a Fox News: "La caída comienza al final de la Administración Biden, pero la pregunta es: ¿se debió a la anticipación de la llegada de un presidente duro con el crimen?", en referencia a la inminente toma de posesión de Donald Trump en la Casa Blanca.

La Administración Biden actuó tarde Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de los CDC publicados en febrero de 2025



Los datos provisionales muestran unas 90.199* muertes por sobredosis de drogas en los 12 meses anteriores a septiembre de 2024, frente a las aproximadamente 111.451* del mismo periodo entre 2022 y 2023. Precisamente las cifras de agosto de 2023 fueron el pico de las muertes por sobredosis, y a partir de ahí comenzó a declinar su número de manera paulatina hasta las grandes caídas del final de la era Biden y el inicio del segundo mandato de Trump.

De acuerdo con los datos de la agencia federal citados por Fox, las muertes por sobredosis iban en aumento al inicio de la primera Administración Trump pero luego se mantuvieron prácticamente estables; más tarde repuntaron y se estabilizaron cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo.

La seguridad en la frontera como factor clave

Aunque los CDC no han dado ninguna razón para explicar este importante descenso en las muertes por sobredosis a nivel nacional, esto coincide con el endurecimiento de las medidas de control fronterizo impuestas por la Administración Trump. "La seguridad en las fronteras tiene mucho que ver con la caída", añadió Giacalone. "Hay menos posibilidades de que los traficantes y sus mulas introduzcan drogas en el país".

Estados Unidos también ha intensificado su "guerra contra las drogas" mediante la Operación Southern Spear, una campaña militar contra presuntas lanchas dedicadas al tráfico de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

El presidente Donald Trump destacó recientemente la efectividad de las operaciones estadounidenses contra las embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas desde Venezuela, asegurando que cada lancha interceptada "salva 25.000 vidas estadounidenses". Según afirmó, las acciones navales han reducido en torno al 92% la cantidad de drogas que ingresa al país por vía marítima.

Estos ataques se enmarcan en la campaña antinarcóticos lanzada por Washington en septiembre, durante la cual Estados Unidos ha llevado a cabo más de 25 operaciones similares, que han dejado más de 100 muertos, de acuerdo con cifras oficiales.

Estados críticos

De acuerdo con el informe de los CDC, hay sólo cuatro estados que registraron un aumento en las muertes por sobredosis en el periodo anteriormente citado, siendo Dakota del Norte el único que se mantuvo sin cambios. Kansas y Hawái mostraron incrementos menores al 2 %, mientras que en Nuevo México el aumento rondó el 3,5 %.

El caso más notable fue Arizona, que registró un incremento significativo del 17,75 % en las sobredosis mortales. El número de muertes reportadas en el estado en agosto de 2025 ascendió a 2.873, un aumento considerable frente a las 2.479 registradas en el mismo mes del año precedente.