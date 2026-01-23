Los Ángeles: el exjugador de la NFL Kevin Johnson asesinado en un campamento de personas sin hogar

Publicado por Carlos Dominguez 23 de enero, 2026

El exjugador de la NFL Kevin Johnson, de 55 años, fue hallado muerto el miércoles en un campamento de personas sin hogar en Los Ángeles, y las autoridades han confirmado que se trata de un asesinato tras determinar que sufrió traumatismo contundente en la cabeza y múltiples heridas de arma blanca.

Familiares y amigos de la infancia lamentaron la pérdida en las redes sociales. Johnson, oriundo de Los Ángeles, jugó para los Philadelphia Eagles y los Oakland Raiders entre 1995 y 1997.

De acuerdo con ABC7, el exjugador de fútbol americano fue encontrado en la cuadra 1300 de East 120th Street después de que los agentes respondieran, poco antes de las 8 am, a un aviso sobre un hombre inconsciente, según informó la oficina del sheriff a la cadena de televisión. Johnson fue declarado muerto en el lugar.

La causa de muerte ha sido registrada como "traumatismo contundente en la cabeza" y "heridas de arma blanca", y su fallecimiento fue clasificado como homicidio, según los registros del Médico Forense del condado de Los Ángeles citados por ABC7.

Las autoridades sospechan que el exjugador de fútbol americano había estado viviendo en el campamento y solicitan la ayuda de posibles testigos que hayan presenciado lo sucedido.