Los Ángeles: el exjugador de la NFL Kevin Johnson asesinado en un campamento de personas sin hogar
El exjugador de la NFL Kevin Johnson, de 55 años, fue hallado muerto el miércoles en un campamento de personas sin hogar en Los Ángeles, y las autoridades han confirmado que se trata de un asesinato tras determinar que sufrió traumatismo contundente en la cabeza y múltiples heridas de arma blanca.
Familiares y amigos de la infancia lamentaron la pérdida en las redes sociales. Johnson, oriundo de Los Ángeles, jugó para los Philadelphia Eagles y los Oakland Raiders entre 1995 y 1997.
De acuerdo con ABC7, el exjugador de fútbol americano fue encontrado en la cuadra 1300 de East 120th Street después de que los agentes respondieran, poco antes de las 8 am, a un aviso sobre un hombre inconsciente, según informó la oficina del sheriff a la cadena de televisión. Johnson fue declarado muerto en el lugar.
La causa de muerte ha sido registrada como "traumatismo contundente en la cabeza" y "heridas de arma blanca", y su fallecimiento fue clasificado como homicidio, según los registros del Médico Forense del condado de Los Ángeles citados por ABC7.
Las autoridades sospechan que el exjugador de fútbol americano había estado viviendo en el campamento y solicitan la ayuda de posibles testigos que hayan presenciado lo sucedido.
¿Quién fue Kevin Johnson?
Johnson fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft de la NFL de 1993 por los New England Patriots, con el pick número 86. Aunque no llegó a disputar partidos oficiales con los Patriots, formó parte de sus plantillas de pretemporada y práctica.
Tras su salida de New England, se consolidó en la NFL con los Philadelphia Eagles, donde jugó las temporadas 1995 y 1996.
Con los Eagles disputó 23 partidos, registrando 7 sacks, 54 tackles y una recuperación de fumble para touchdown, destacando especialmente en la temporada 1995, cuando logró 6 sacks.
En 1997, Johnson jugó para los Oakland Raiders, completando así su etapa en la NFL durante la década de 1990.
Posteriormente continuó su carrera en la Arena Football League, donde militó con los Orlando Predators (1998–1999) y los Los Angeles Avengers (2000–2001), llegando a proclamarse campeón del ArenaBowl en 1998.
Aunque no alcanzó el estrellato, dejó huella en los equipos en los que participó.