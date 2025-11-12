Publicado por Carlos Dominguez 12 de noviembre, 2025

Joe Rogan advirtió el martes de que no solo el asesinato del activista conservador y fundador de Turning Point USA (TPUSA), Charlie Kirk, sino también las celebraciones que acompañaron su muerte, son una muestra de que el país se está acercando a una guerra civil.

Durante el episodio más reciente de The Joe Rogan Experience, el podcaster dijo al productor Brian Redban que la marcada división dentro de Estados Unidos quedó en evidencia con el asesinato de Kirk el pasado mes de septiembre.

"Charlie Kirk recibe un disparo y la gente lo celebra diciendo: '¡Guau, guau, guau, guau, guau!'. ¿Quieres que muera la gente con la que no estás de acuerdo? ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo en la escala del uno al diez de la guerra civil? ¿Estamos en el siete? Porque yo pensaba que estábamos en el cinco. Pensaba que estábamos en el cuatro, en el cuatro o el cinco", dijo Rogan a Redban en el episodio del martes.

"Pero después de lo de Charlie Kirk, pienso: 'Oh, quizá estemos en el siete'. Esto podría ser como el paso siete en el camino hacia una auténtica guerra civil", añadió.

Rogan hizo hincapié en que si la mayor ofensa de Kirk fue simplemente decir cosas con las que otros no estaban de acuerdo, entonces celebrar su asesinato refleja un inquietante declive moral y es profundamente preocupante.

Días después del asesinato de Kirk, Rogan dijo que su asesinato le "abrió los ojos" y que nunca habría pensado que tanta gente celebraría la muerte de un hombre.