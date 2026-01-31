Publicado por Víctor Mendoza 31 de enero, 2026

Los Angeles Lakers cerraron la jornada NBA del viernes con una victoria 142-111 sobre los Washington Wizards, liderados por un monumental Luka Doncic: 11 rebotes y 13 asistencias.

A continuación las escenas principales de una jornada de nueve partidos de la NBA:

Doncic, rey de la capital

En el Capital One Arena, en Washington, los Lakers fueron amplios dominadores, según AFP.

Doncic, de 26 años, se convirtió en el primer jugador de los Lakers en lograr un triple doble en la primera mitad de un partido desde la temporada 1997-1998.

"Simplemente salir a jugar baloncesto", dijo el astro esloveno, seleccionado para el Juego de las Estrellas. "Tuve una buena lectura de la defensa y pude encontrar mi juego desde temprano".

Doncic dio muestras de su excepcional talento al anotar de larga distancia y al mismo tiempo dominar la zona pintada.

Además, se conectó con espectaculares asistencias, especialmente con el centro Deandre Ayton que anotó 28 puntos.

LeBron James, bajo la sombra de Doncic todo el partido, llegó a 1.592 partidos en la NBA y quedó a 19 de Robert Parish, el líder histórico de encuentros disputados en la liga (1.611).

Los Lakers mejoran a 29 victorias y 18 derrotas en la presente temporada, en la que están sextos en la Conferencia Oeste.

Los Wizards, por su parte, siguen penúltimos en el Este con 12-35, solo por encima de Indiana Pacers (12-36).

Quinta victoria consecutiva de los Knicks

Los New York Knicks alcanzaron su quinta victoria al hilo al ganar 127-97 a los Portland Trail Blazers, que dirige el exjugador brasileño Tiago Splitter.

El dominicano Karl-Anthony Towns tomó 20 rebotes y anotó 14 puntos para los neoyorquinos.

Jalen Brunson volvió a maravillar al Madison Square Garden al anotar 26 puntos, mientras que el británico OG Anunoby sumó 24 para el ganador.

Los Knicks se consolidan como segundos en el Este con récord de 29-18, lejos de los líderes Detroit Pistons (34-12). El domingo buscarán ampliar su racha de victorias cuando reciban a los Lakers de LeBron James y Doncic.

Pritchard anota 29 puntos a Sacramento

Los Boston Celtics sumaron su trigésimo triunfo de la temporada al derrotar 112-93 a los Sacramento Kings en el TD Garden, en Boston.

El local lanzó para una efectividad del 45 por ciento (42/93) desde la cancha con Payton Pritchard como máximo anotador con 29 unidades.

"Queríamos encontrar una forma de ganar", afirmó Pritchard. "Queríamos revertir resultados recientes".

El español Hugo González, quien sigue buscando protagonismo dentro de la rotación de Boston, disputó 22 minutos en los que apenas registró dos puntos (1/8) y capturó cuatro rebotes.

En Sacramento, el estelar Russell Westbrook fue baja por molestias en el pie derecho, mientras que Zach LaVine anotó 17 puntos.

Nikola Jokic regresa con victoria

El serbio Nikola Jokic disputó 24 minutos en la victoria de los Denver Nuggets de locales 122-109 ante Los Angeles Clippers.

Jokic, que sufrió una lesión de rodilla que lo dejó fuera un mes, terminó con 31 puntos, 12 rebotes y cinco asistencias.

"Me siento muy bien", comentó Jokic. "Estaba asustado cuando me lesioné pero trabajé con honestidad y preparé mi cuerpo, siempre doy el 100 por ciento en la recuperación".

Los Nuggets ganaron 10 de 16 partidos durante la ausencia de su principal figura.

Denver se ubica en el tercer lugar del Oeste a cinco juegos de Oklahoma City Thunder, líder del sector y su rival este domingo.