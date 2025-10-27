Joe Rogan afirma que Jesucristo "tenía el mejor plan sobre cómo los seres humanos deben interactuar entre sí"
El podcaster declaró que hay pruebas históricas de la existencia de Jesús y lo elogió señalando que es una figura tanto filosóficamente notable como históricamente válida.
Joe Rogan afirmó, durante su entrevista con Francis Foster y Konstantin Kisin —presentadores del pódcast Triggernometry—, que la religión contribuye a mejorar la vida de las personas, y destacó los beneficios de la paz interior y la certeza moral que esta proporciona.
Después de que Kisin señalara que había vuelto a ir a misa y que disfrutaba con ello, Rogan se mostró de acuerdo. "Yo también. Es un grupo de gente que intenta mejorar su vida", dijo el podcaster. "Tratan de ser mejores personas e intentan, al menos yo, en el lugar al que voy, leer y analizar pasajes de la Biblia. Me interesa mucho lo que esta gente trata de decir".
Rogan continuó diciendo que los ateos intentan "descartar" el cristianismo. "Hay muchos ateos y laicos que tildan el cristianismo de tontería. Ya sabes, 'Son sólo cuentos de hadas'. Eso lo oigo entre gente que se autoproclama inteligente: 'Es un cuento de hadas'", exclamó, argumentando que esta es una forma superficial de ver miles de años de experiencia humana acumulada.
El podcaster declaró que hay pruebas históricas de la existencia de Jesús y lo elogió señalando que es una figura tanto filosóficamente notable como históricamente válida. "Es un ser humano documentado históricamente", dijo Rogan. "Ahí es donde se pone raro, porque hay una descripción universal de cómo era este ser humano".
"No se si eso es verdad. Creo que hay algo más. Creo que es historia, pero creo que es una historia confusa. Es una historia confusa porque fue hace mucho tiempo", dijo el podcaster. "Y era gente que contaba cosas en una tradición oral, y luego las escribía en un idioma que no entiendes en el contexto de una cultura que no entiendes. Y creo que hay algo de cierto en lo que dicen".
"El cristianismo en particular es lo que más me fascina porque hay una persona que todo el mundo está de acuerdo en que existió, que de una forma u otra tenía el mejor plan sobre cómo los seres humanos debían interactuar entre sí y comportarse, y que fue el mejor ejemplo de ello e incluso murió de forma no violenta, ni siquiera protestó, murió en la cruz supuestamente por nuestros pecados", explicó Rogan. "Es una historia fascinante".
Joe Rogan se abre al cristianismo
Según el erudito religioso Wesley Huff, que apareció en el podcast de Rogan a principios de este año, el podcaster ha comenzado a asistir a misa regularmente.
En mayo, en el podcast Know What You Believe con Michael Horton, Huff afirmó que se ha mantenido en contacto con Rogan luego de haber aparecido en su show para conversar sobre la Biblia y el cristianismo.
"Joe Rogan y yo hemos tenido una comunicación intermitente desde entonces. Te puedo decir con certeza que está asistiendo a una iglesia, y es algo constante", dijo Huff.
Rogan "es una persona muy curiosa", añadió. "Creo que es bueno que se comunique conmigo y con otras personas de su vida que pueden influirle en estas cuestiones de fiabilidad y verosimilitud de algo como las páginas de las Escrituras, y de dónde debería o no buscar información al respecto".
A principios de mayo, en conversación con el autor Cody Tucker, Rogan afirmó que frente a las afirmaciones científicas sobre el Big Bang, le parecía más creíble la resurrección de Jesús.
"La gente es incrédula sobre la resurrección de Jesucristo, pero están convencidos de que el universo entero era más pequeño que la cabeza de un alfiler y, que por alguna razón que nadie me ha explicado adecuadamente, instantáneamente se convirtió en todo".
"Me quedo con Jesús. Jesús tiene más sentido", afirmó Rogan.