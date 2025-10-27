Joe Rogan afirma que Jesucristo "tenía el mejor plan sobre cómo los seres humanos deben interactuar entre sí"

Publicado por Carlos Dominguez 27 de octubre, 2025

Joe Rogan afirmó, durante su entrevista con Francis Foster y Konstantin Kisin —presentadores del pódcast Triggernometry—, que la religión contribuye a mejorar la vida de las personas, y destacó los beneficios de la paz interior y la certeza moral que esta proporciona.

Después de que Kisin señalara que había vuelto a ir a misa y que disfrutaba con ello, Rogan se mostró de acuerdo. "Yo también. Es un grupo de gente que intenta mejorar su vida", dijo el podcaster. "Tratan de ser mejores personas e intentan, al menos yo, en el lugar al que voy, leer y analizar pasajes de la Biblia. Me interesa mucho lo que esta gente trata de decir".

Rogan continuó diciendo que los ateos intentan "descartar" el cristianismo. "Hay muchos ateos y laicos que tildan el cristianismo de tontería. Ya sabes, 'Son sólo cuentos de hadas'. Eso lo oigo entre gente que se autoproclama inteligente: 'Es un cuento de hadas'", exclamó, argumentando que esta es una forma superficial de ver miles de años de experiencia humana acumulada.

El podcaster declaró que hay pruebas históricas de la existencia de Jesús y lo elogió señalando que es una figura tanto filosóficamente notable como históricamente válida. "Es un ser humano documentado históricamente", dijo Rogan. "Ahí es donde se pone raro, porque hay una descripción universal de cómo era este ser humano".

"No se si eso es verdad. Creo que hay algo más. Creo que es historia, pero creo que es una historia confusa. Es una historia confusa porque fue hace mucho tiempo", dijo el podcaster. "Y era gente que contaba cosas en una tradición oral, y luego las escribía en un idioma que no entiendes en el contexto de una cultura que no entiendes. Y creo que hay algo de cierto en lo que dicen".

"El cristianismo en particular es lo que más me fascina porque hay una persona que todo el mundo está de acuerdo en que existió, que de una forma u otra tenía el mejor plan sobre cómo los seres humanos debían interactuar entre sí y comportarse, y que fue el mejor ejemplo de ello e incluso murió de forma no violenta, ni siquiera protestó, murió en la cruz supuestamente por nuestros pecados", explicó Rogan. "Es una historia fascinante".