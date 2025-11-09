Crisis en la BBC: dimiten sus principales directivos tras manipular un discurso de Trump sobre el 6 de Enero

Personas caminan frente a la sede de la BBC en Portland Place, Londres, el 2 de julio de 2020 AFP / Archivo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de noviembre, 2025

La cadena pública británica BBC enfrenta una crisis de credibilidad luego de la renuncia de su director general, Tim Davie, y de la jefa de Noticias y Actualidad, Deborah Turness, en medio de acusaciones por la manipulación de un discurso del presidente Donald Trump.

Davie, de 58 años, presentó su dimisión este domingo tras cinco años al frente de la corporación. En una carta al personal afirmó que dejar el cargo “es completamente mi decisión” y admitió que, aunque la BBC “está funcionando bien”, se cometieron “algunos errores” por los cuales debía asumir “la máxima responsabilidad”.

La controversia surgió a raíz de un episodio del programa 'Panorama' que editó el discurso de Trump del 6 de enero de 2021 —pronunciado antes del ataque al Capitolio—, omitiendo la parte en la que el mandatario instaba a sus seguidores a manifestarse “de manera pacífica y patriótica”, pero conservando la frase “luchen con todas sus fuerzas”.

Turness, por su parte, explicó que la situación había alcanzado “un punto en el que está causando daño a la BBC, una institución que amo”, y agregó que “como responsable de Noticias y Actualidad, la responsabilidad última recae en mí”.

El presidente Trump reaccionó al escándalo a través de Truth Social, donde escribió: “Las ALTAS figuras de la BBC, incluido TIM DAVIE, el JEFE, están renunciando o siendo DESPEDIDAS porque fueron descubiertas ‘manipulando’ mi muy buen (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero”. Agradeció además a The Telegraph por “exponer a estos periodistas corruptos” y calificó el caso como “una cosa terrible para la democracia”.

El diario británico The Telegraph publicó fragmentos de un expediente interno elaborado por Michael Prescott, asesor contratado por la BBC, que cuestionaba aspectos de la cobertura del canal, entre ellos el reportaje sobre Trump, su tratamiento de temas transgénero y un presunto sesgo antiisraelí.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también se refirió al caso y calificó a la BBC como “100 % noticias falsas” y una “máquina de propaganda”. En una entrevista con The Telegraph, afirmó que el clip manipulado “es una prueba más de que son totalmente, al 100%, noticias falsas”.