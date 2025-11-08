Un informe denuncia los "fallos periodísticos" de la BBC en la cobertura de la guerra entre Israel y Hamás

Oficinas de la BBC-Imagen de archivo. PA Wire / PA Images / Cordon Press .

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 8 de noviembre, 2025

Un memorando interno filtrado que exponía "un sesgo profundo y omnipresente" dentro de la BBC, incluyendo dos años de cobertura falsa y engañosa de la guerra entre Israel y Hamás, fue publicado en su totalidad por The Telegraph.

El informe, escrito por Michael Prescott, periodista y exasesor del Comité de Normas Editoriales de la BBC, tuvo "acceso regular y detallado a pruebas de los fallos periodísticos y de grupo de la BBC", Danny Cohen, exdirector de BBC Television, escribió sobre el informe antes de su publicación el 4 de noviembre.

Cohen describió el dossier de 19 páginas como un "documento devastador" que ofrece "un relato desde adentro sobre fallos serios y generalizados de imparcialidad, prejuicios sistémicos y periodismo activista que abarcan años de cobertura informativa de la BBC".

El "memorándum de Prescott al Consejo de Administración de la BBC expone con detalle un sesgo profundo y generalizado en la redacción de la BBC y el fracaso crónico de los más altos directivos de la BBC para hacerle frente", escribió Cohen.

Entre sus revelaciones, el informe indicó que BBC Arabic contó en repetidas ocasiones con figuras antisemitas como colaboradores, entre ellos Samer Elzaenen, que "pidió en las redes sociales que se quemaran judíos ' como hizo Hitler'". Apareció en la BBC árabe 244 veces entre noviembre de 2023 y abril de 2025, según el reporte.

Otro colaborador frecuente Ahmad Alagha, "que describió a los judíos como 'diablos' y a los israelíes como menos que humanos", apareció 522 veces en programas informativos de la BBC árabe durante el mismo periodo, según el informe.

"La podredumbre no se limita a la BBC árabe", escribió Cohen, señalando que el informe reveló que el principal programa de actualidad de la cadena Newsnight "destacó afirmaciones de que miles de bebés estaban al borde de la inanición en Gaza, que ya sabía que eran falsas".

"Que la BBC ha ayudado a impulsar las mentiras de Hamás por todo el mundo y alimentado el antisemitismo no puede ponerse ahora en duda", escribió Cohen.

En respuesta a la publicación del informe, Kurt Schwartz, director general del Comité para la Precisión en los Informes y Análisis sobre Oriente Medio, declaró que el grupo "ha advertido repetidamente que el contenido de la BBC árabe viola las propias normas editoriales de la BBC y socava su credibilidad global".

"Este dossier confirma lo que los equipos de seguimiento en árabe e inglés de CAMERA han demostrado sistemáticamente: un patrón de sesgo sistémico, distorsión de los hechos y negligencia ética que daña la reputación de la BBC y alimenta el antisemitismo en todo el mundo", declaró Schwartz.

HonestReporting, una organización que supervisa y expone el sesgo anti-israelí en los medios de comunicación, escribió: "El sesgo de la BBC no fue un error-fue una política".

Gil Hoffman, director ejecutivo de HonestReporting, declaró a JNS que, "durante toda la guerra, la BBC estuvo difundiendo mentiras a favor de Hamás incontestadas tanto en árabe como en inglés" bajo la dirección de Tim Davie, director general de la BBC.

Davie "ya debería haber sido despedido cuando estuvo físicamente presente en el festival de música de Glastonbury, ya que un cantante allí presente no paraba de gritar 'muerte, muerte a las IDF' y no impidió que se emitiera", afirmó.

Hoffman dijo a JNS que duda que la BBC haga cambios tras la publicación del informe.

"Me preocupa que, como muchos otros informes críticos de la BBC y su cobertura sesgada de Israel, no se aprendan las lecciones", dijo. "Y es peligroso. La parcialidad antiisraelí conduce a la violencia antisemita".

"La parcialidad mata", dijo Hoffman a JNS.

