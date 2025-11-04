La BBC manipuló imágenes y palabras de Trump para hacer creer que lideró los altercados del 6 de Enero

Publicado por Alejandro Baños 4 de noviembre, 2025

Un informe interno de la BBC -servicio público de radio y televisión del Reino Unido- reveló que desde la corporación británica se manipularon imágenes y palabras de Donald Trump el 6 de enero de 2021. El objetivo fue que pareciese que el presidente -quien, por aquel entonces, concluía su primer mandato- alentaba a los congregados en los aledaños del Capitolio a causar los disturbios que se produjeron en aquella fecha.

En este informe, al que tuvo acceso el diario británico The Telegraph, se detalló que desde Panorama, un programa de investigación de la BBC, se editaron imágenes y discursos en un episodio emitido poco antes de las últimas elecciones presidenciales para hacer creer a la audiencia que Trump lideró aquellos altercados.

En el episodio, la BBC "engañó completamente" a su público con diferentes imágenes y palabras editadas. Por ejemplo, la corporación quiso que los espectadores creyesen que Trump dijo aquel día que iría al Capitolio para "luchar con uñas y dientes". Sin embargo, lo que el presidente realmente dijo fue que acudiría al lugar las voces de los manifestantes se escuchasen de "forma patriótica y pacífica".

Además, en el informe también se detalla que la plana mayor de la BBC -incluido su presidente- ignoró ciertas recomendaciones que les hizo llegar el organismo de control de la corporación británica y omitió normas de su código.

Los conservadores británicos exigen medidas en la BBC

Tras estas revelaciones, distinguidos miembros del Partido Conservador del Reino Unido exigieron que se tomen medidas internas en la BBC y contra los responsables.

La líder de los tories -como popularmente se conoce al Partido Conservador-, Kemi Badenoch, reclamó que se identifique a aquellos que se encargaron de emitir aquellas manipulaciones. "Creo que deberían rodar cabezas. Quienquiera que haya sido el responsable debería ser despedido", dijo. "El público necesita poder confiar en nuestra emisora pública. No deberían decirnos cosas que no son ciertas".

Por su parte, el ex primer ministro británico Boris Johnson calificó de "vergüenza" estos hechos a través de un mensaje publicado en X.

"Esto es una auténtica vergüenza. La BBC ha manipulado imágenes de Trump para que parezca que incitó a una revuelta, cuando en realidad no dijo nada por el estilo. La cadena nacional británica está utilizando uno de sus programas estrella para difundir mentiras evidentes sobre el aliado más cercano de Gran Bretaña. ¿Alguien en la BBC va a asumir la responsabilidad y dimitir?", señaló Johnson.