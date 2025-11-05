¿Coche volador de Tesla? Elon Musk promete una demostración "inolvidable" antes de fin de año
La revelación del empresario en un podcast avivó las especulaciones sobre el futuro del Tesla Roadster, el deportivo eléctrico anunciado hace ocho años y aún sin fecha definitiva de lanzamiento.
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, sugirió que la compañía podría presentar un coche volador antes de finales de 2025, durante una conversación reciente con el podcaster Joe Rogan. La revelación avivó las especulaciones sobre el futuro del Tesla Roadster, el deportivo eléctrico anunciado hace ocho años y aún sin fecha definitiva de lanzamiento.
"Estamos cerca de poder mostrar el prototipo", afirmó Musk, prometiendo que "esta demostración del producto será inolvidable". Dijo también sobre el evento -sin adelantar más detalles- que tiene "posibilidades de ser la presentación más memorable de la historia".
Deportivo, eléctrico... ¿y ahora volador?
El Tesla Roadster original se produjo entre 2008 y 2012, antes de que la compañía centrara su atención en otros modelos como el Model S, el Model 3 y el Cybertruck. La nueva versión del Roadster fue anunciada en 2017, con la promesa de alcanzar los 100 km/h en menos de dos segundos y un precio de 250.000 dólares.
En ese momento, Musk afirmó que el vehículo estaría listo en 2020, pero el proyecto ha sufrido múltiples retrasos.
El sueño de los coches voladores
Sin embargo, su tono ha cambiado. Ahora sugiere que el Roadster 2.0 podría incorporar capacidades de vuelo parcial o propulsión asistida por cohetes, una posibilidad que recuerda al lanzamiento de 2018, cuando SpaceX envió un Tesla Roadster original al espacio a bordo de un Falcon Heavy, con un maniquí vestido de astronauta rumbo a Marte.
Un mercado en ascenso
Mientras Musk genera expectación, el mercado de los vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) -lo más parecido hoy a los coches voladores- sigue creciendo.
Empresas como Joby Aviation, que recientemente adquirió el negocio de taxis aéreos urbanos de Blade Air Mobility, desarrollan aeronaves eléctricas para cuatro pasajeros y un piloto. Sus promotores aseguran que estos vehículos harán el transporte más limpio, silencioso y eficiente.
Si Tesla cumple su promesa, la presentación del nuevo Roadster podría marcar un hito en la historia del automóvil eléctrico y dar inicio a la era de los coches voladores comerciales.
