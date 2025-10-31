El enigma de cientos de restos humanos hallados en el desierto de Las Vegas

Publicado por Víctor Mendoza 31 de octubre, 2025

Las autoridades federales se encuentran investigando el hallazgo de más de 300 pilas de restos humanos cremados en el desierto cerca de Las Vegas.

Esta semana, la funeraria Palm Mortuaries and Cemeteries recuperó los restos, y con una expansión de la zona se encontraron más. Las 315 pilas fueron puestas en bolsas y luego en urnas.

"Creo que la mayoría de nosotros sentimos 'qué pena'”, sostuvo la presidente de la funeraria, Celena DiLullo, al medio local 8 News.

“No sé si estas personas deseaban ser recordadas, así que eso es lo que me preocupa”, dudó DiLullo. “Si no es así como querrían ser recordadas, simplemente queremos tener un lugar para ellas”.

Asimismo, destacó la importancia de que “estas personas no sean olvidadas ni abandonadas”. Serán llevadas a una cripta de algún cementerio cercano.

La principal hipótesis, según la prensa local, es que los restos provienen de alguna casa mortuoria, que quizás cerró sus puertas. Sin embargo, la investigación aún se encuentra en desarrollo.

Aunque no existe ley en Nevada contra esparcir cenizas en lugares públicos, sí hay restricciones que deben ser observadas. Diseminarlas de forma masiva, como en este caso, puede ser ilegal.

¿Cómo se hallaron los restos en Nevada?



La primera señal de alarma llegó de una fuente anónima, que compartió el hallazgo a 8 News Now. Fue fuera de Searchlight, el 28 de julio.

Los investigadores del medio local fueron a comprobar la denuncia, a una hora de Las Vegas. Las autoridades luego confirmaron que se trataba de restos humanos.

En aquella primera ocasión, se encontró también en la zona vestigios de urnas rotas y pedazos de bridas que habrían servido para cerrar urnas.