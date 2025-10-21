Los Ángeles: un agente federal y un indocumentado resultan heridos de bala en un operativo de control migratorio

Publicado por Carlos Dominguez 21 de octubre, 2025

Un agente federal y un inmigrante ilegal resultaron heridos de bala el martes por la mañana en Los Ángeles durante un operativo de control migratorio, reportó Fox News.

El incidente se produjo cuando agentes federales acorralaron al sospechoso dentro de un coche, y este presuntamente embistió varios vehículos federales en un intento de escapar, fuentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), informaron a Fox News.

Los agentes federales dispararon en respuesta a la acción del conductor. Según algunas fuentes, un alguacil federal recibió un impacto en la mano que, según reportes, parece ser un rebote de bala.

El inmigrante ilegal fue alcanzado en el codo. Ambos fueron trasladados a un hospital y se espera que sobrevivan.

La LAPD no está involucrada

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que están en la escena de los hechos en el bloque 400 de la calle 20 Este. La policía agregó más tarde en las redes sociales que los oficiales están "proporcionando control de tráfico en el perímetro exterior de la escena de una investigación federal" y que no hubo agentes de la LAPD involucrados en el suceso.