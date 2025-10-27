Hormel retira más de cuatro millones de libras de pollo del mercado por contaminación metálica

Publicado por Williams Perdomo 27 de octubre, 2025

Hormel Foods está retirando del mercado casi 4,9 millones de libras de productos de pollo deshuesado congelado que vendió a restaurantes, cafeterías y otros puntos de venta. La información fue confirmada por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura.

"Los productos de pechuga y muslo de pollo afectados se distribuyeron a las sucursales de HRI Commercial Food Service en todo el país en varias fechas desde el 10 de febrero de 2025 hasta el 19 de septiembre de 2025", dijo el servicio en un comunicado publicado en su página oficial.

En ese sentido, las autoridades explicaron que la situación se descubrió después de que la compañía recibiera múltiples quejas de clientes de servicios de alimentación que encontraron metal en sus productos congelados de pechuga y muslos de pollo.

"Hormel Foods determinó que el metal provenía de la cinta transportadora utilizada en la producción. No se han reportado lesiones confirmadas por el consumo de este producto. Cualquier persona preocupada por una lesión debe contactar a un profesional de la salud", señaló el comunicado.

Además, el servicio explicó que teme que "algunos productos puedan estar en los congeladores de hoteles, restaurantes e instituciones. Se insta a estos negocios a no servir el producto. Este producto debe desecharse".