Hormel retira más de cuatro millones de libras de pollo del mercado por contaminación metálica
El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos explicó que teme que "algunos productos puedan estar en los congeladores de hoteles, restaurantes e instituciones. Se insta a estos negocios a no servir el producto. Este producto debe desecharse".
Hormel Foods está retirando del mercado casi 4,9 millones de libras de productos de pollo deshuesado congelado que vendió a restaurantes, cafeterías y otros puntos de venta. La información fue confirmada por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura.
"Los productos de pechuga y muslo de pollo afectados se distribuyeron a las sucursales de HRI Commercial Food Service en todo el país en varias fechas desde el 10 de febrero de 2025 hasta el 19 de septiembre de 2025", dijo el servicio en un comunicado publicado en su página oficial.
En ese sentido, las autoridades explicaron que la situación se descubrió después de que la compañía recibiera múltiples quejas de clientes de servicios de alimentación que encontraron metal en sus productos congelados de pechuga y muslos de pollo.
Sociedad
Williams Perdomo
"Hormel Foods determinó que el metal provenía de la cinta transportadora utilizada en la producción. No se han reportado lesiones confirmadas por el consumo de este producto. Cualquier persona preocupada por una lesión debe contactar a un profesional de la salud", señaló el comunicado.
¿Cómo identificar los productos afectados?
- Cajas de 13.9 lb que contienen "Carnes estofadas al fuego Hormel Carne de muslo de pollo totalmente natural sin hueso", con el código de artículo 65009 impreso en la etiqueta.
- Cajas de 13.8 lb que contienen 3 oz de pechuga de pollo deshuesada totalmente natural Hormel FIRE BRAISED MEATS, con el código de artículo 77531 impreso en la etiqueta.
- Cajas de 13.8 lb que contienen 4 oz de pechuga de pollo deshuesada totalmente natural Hormel Braiseed Meats, con el código de artículo 46750 impreso en la etiqueta.
- Cajas de 23.8 lb que contienen 5 oz de pechuga de pollo deshuesada totalmente natural Hormel Braiseed Meats, con el código de artículo 86206 impreso en la etiqueta.
- Cajas de 13.95 lb que contienen "PECHUGA DE POLLO DESHUESADA CON CARNE DE COSTILLA", con el código de artículo 134394 impreso en la etiqueta.