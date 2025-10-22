La FDA retira más de seis millones de huevos por posible riesgo de salmonella

Publicado por Williams Perdomo 22 de octubre, 2025

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomendó la retirada de más de seis millones de huevos, según medios como NBC, del mercado debido a una posible contaminación con salmonella.

En ese sentido, la agencia explicó que Black Sheep Egg Company retiró del mercado sus cajas de 12 y 18 huevos marrones Free Range Large Grade A de marca Black Sheep Egg Company con fechas de caducidad del 22/8/2025 al 31/10/2025 en el lateral de la caja.

"La Compañía de Huevos Black Sheep de Walnut Ridge, Arkansas, también distribuyó huevos a otras empresas en Arkansas y Misuri entre el 9 de julio y el 17 de septiembre de 2025, que podrían haberlos reenvasado. Es posible que los productos se hayan distribuido a otros estados", resaltó la FDA en un aviso publicado en su página oficial.

La agencia publicó las imágenes que permiten identificar los productos afectados. Además, resaltó que tiene conocimiento de que el producto retirado aún podría estar en los hogares estadounidenses.

"El 16 de octubre de 2025, Kenz Henz de Santa Fe, Texas, retiró del mercado sus paquetes de 12 unidades de huevos de gallinas criadas en pastura de grado AA, marca Kenz Henz, que recibió de Black Sheep Egg Company, debido a la posibilidad de estar contaminados con salmonella . Estos huevos de 12 unidades se vendieron en tiendas minoristas de Houston, Texas", señaló.