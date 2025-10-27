Christiane Amanpour anuncia que su cáncer ha reaparecido por tercera vez
La periodista británico-iraní, de 67 años, reveló la recidiva en el podcast Changing the Ovarian Cancer Story, en donde instó a las personas, especialmente a las mujeres, a "escuchar a su cuerpo".
La presentadora de CNN Christiane Amanpour anunció recientemente que su cáncer de ovario ha reaparecido por tercera vez y afirmó que la enfermedad está "muy bien controlada".
Amanpour anunció su diagnóstico inicial en 2021, después de someterse a cirugía y quimioterapia.
La periodista británico-iraní, de 67 años, reveló la recidiva en el podcast Changing the Ovarian Cancer Story, en donde explicó que se sometió a una cirugía y a un periodo de descanso antes de comenzar la quimioterapia, e instó a las personas, especialmente a las mujeres, a "escuchar a su cuerpo" y buscar atención médica inmediata.
"Parte de la razón por la que recibí una atención tan rápida fue porque escuché a mi cuerpo y fui directamente a los médicos", dijo Amanpour a la presentadora Hannah Vaughan Jones. La periodista destacó su intención de compartir la noticia públicamente para ayudar a otras personas en situaciones similares.
Su oncólogo describió la recidiva como un tipo bastante raro de cáncer de ovario que ha aparecido en los ganglios linfáticos tras el tratamiento anterior.