Christiane Amanpour anuncia que su cáncer ha reaparecido por tercera vez

Publicado por Carlos Dominguez 27 de octubre, 2025

La presentadora de CNN Christiane Amanpour anunció recientemente que su cáncer de ovario ha reaparecido por tercera vez y afirmó que la enfermedad está "muy bien controlada".

Amanpour anunció su diagnóstico inicial en 2021, después de someterse a cirugía y quimioterapia.

La periodista británico-iraní, de 67 años, reveló la recidiva en el podcast Changing the Ovarian Cancer Story, en donde explicó que se sometió a una cirugía y a un periodo de descanso antes de comenzar la quimioterapia, e instó a las personas, especialmente a las mujeres, a "escuchar a su cuerpo" y buscar atención médica inmediata.

"Parte de la razón por la que recibí una atención tan rápida fue porque escuché a mi cuerpo y fui directamente a los médicos", dijo Amanpour a la presentadora Hannah Vaughan Jones. La periodista destacó su intención de compartir la noticia públicamente para ayudar a otras personas en situaciones similares.

Su oncólogo describió la recidiva como un tipo bastante raro de cáncer de ovario que ha aparecido en los ganglios linfáticos tras el tratamiento anterior.