Trump presenta TrumpRx, una plataforma para ofrecer medicamentos a precios más bajos

Publicado por Sabrina Martin 6 de febrero, 2026

La Casa Blanca anunció este jueves el lanzamiento de TrumpRx, una nueva plataforma digital diseñada para ofrecer descuentos en medicamentos recetados, basados en los precios más bajos que pagan otras naciones desarrolladas. La iniciativa aplica el modelo conocido como “nación más favorecida” (MFN), con el objetivo de reducir el costo de fármacos de alto consumo y elevado precio en Estados Unidos.

El sitio centraliza el acceso a los descuentos mediante cupones que pueden imprimirse, descargarse en teléfonos móviles o utilizarse a través de los canales configurados por cada fabricante. Los pacientes con recetas válidas podrán acceder a los ahorros, dependiendo del laboratorio que produzca cada medicamento.

TrumpRx no permite la compra directa de fármacos, pero dirige a los usuarios hacia las opciones de adquisición disponibles a través de las propias farmacéuticas o mediante cupones utilizables en farmacias.

Una plataforma vinculada a acuerdos con farmacéuticas

TrumpRx reúne descuentos negociados por la Administración con varias compañías del sector, entre ellas Pfizer, AstraZeneca, Eli Lilly y Novo Nordisk. Los precios disponibles en la plataforma se basan en acuerdos de fijación alcanzados entre la Casa Blanca y estas empresas.

El Gobierno no ha divulgado los términos específicos de dichos convenios, al señalar que se trata de información confidencial.

Reducciones en 40 medicamentos de alto costo

Según informó la Casa Blanca, los pacientes que accedan a TrumpRx.gov podrán encontrar reducciones en 40 de los medicamentos de marca más populares y caros del país. Entre los casos destacados se encuentran tratamientos para la diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad y otras condiciones.

Orden ejecutiva y cartas a farmacéuticas El 12 de mayo de 2025, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva titulada “Entregando precios de medicamentos con receta en la nación más favorecida a los pacientes estadounidenses”, que instruyó a la Administración a alinear los precios nacionales con los de países comparables.

Posteriormente, el 31 de julio de 2025, el mandatario envió cartas a los principales fabricantes farmacéuticos detallando los pasos que debían seguir para reducir los precios en Estados Unidos.



Acuerdos firmados y expansión del programa

Desde el 30 de septiembre de 2025, el presidente Trump ha anunciado 16 acuerdos con grandes fabricantes farmacéuticos para alinear los precios con los pagados en otros países desarrollados. De acuerdo con la información oficial, estos convenios generarán un alivio sustancial en productos utilizados por millones de estadounidenses.

Llamado al Congreso



El 15 de enero de 2026, el presidente Trump instó al Congreso a aprobar el Gran Plan de Salud, una propuesta que busca codificar los ahorros generados por el modelo MFN, reducir las primas de seguro, exigir rendición de cuentas a las aseguradoras y maximizar la transparencia de precios.