El Comando Sur ejecuta un ataque letal contra una narcolancha en el Pacífico Oriental

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de febrero, 2026

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) anunció este martes haber llevado a cabo un ataque cinético letal contra una narcolancha operada por organizaciones terroristas designadas, la cual se encontraba transitando en el Pacífico Oriental. De acuerdo con un comunicado publicado en su cuenta oficial de X de SOUTHCOM, la operación se realizó bajo la dirección del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

Funcionarios militares indicaron que las evaluaciones de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas establecidas de narcotráfico y que se encontraba activamente involucrada en operaciones de tráfico de drogas. Si bien el SOUTHCOM no especificó a cuál organización narcoterrorista pertenecía la embarcación atacada, la agencia detalló que dos narcoterroristas fueron abatidos en la acción. “El 5 de febrero, por instrucción del comandante del Comando Sur (#SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y que estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas. Dos narco-terroristas murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares de Estados Unidos resultó herido,” escribió el SOUTHCOM en su cuenta de X.

Palabras de Hegseth

El anuncio del ataque tuvo lugar poco después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunciara que varios cárteles de droga en la región del Caribe habían cesado indefinidamente sus operaciones, tras una serie de ataques letales realizados por las fuerzas estadounidenses tanto en el mar Caribe como en el Pacífico. Según el recuento oficial, la ofensiva estadounidense ha dejado hasta el momento 36 ataques, 126 muertos y 2 rescatados en la zona de operaciones del Comando Sur.

“GANANDO: Algunos de los principales cárteles de narcotráfico en el área de responsabilidad de @SOUTHCOM han decidido cesar todas las operaciones de narcóticos de manera indefinida debido a recientes ataques cinéticos (altamente efectivos) en el Caribe. Esto es disuasión a través de la fuerza. @POTUS está SALVANDO vidas estadounidenses”, escribió Hegseth en su cuenta de X.

Las palabras del secretario de Guerra de la Administración del presidente Donald Trump se producen un mes después de la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en una histórica operación militar estadounidense en la capital venezolana de Caracas. Tanto el líder socialista como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas.