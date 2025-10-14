La presentadora de CNN se disculpa por decir que los rehenes son tratados mejor que los habitantes de Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 14 de octubre, 2025

Christiane Amanpour, presentadora internacional jefe de CNN, se disculpó el lunes por unos comentarios que sugerían que Hamás "probablemente" había tratado a los rehenes israelíes mejor que a los "habitantes promedio de Gaza".

"Lamento haber dicho que quizá recibieron un trato mejor que muchos gazatíes, porque Hamás utilizó a estos rehenes como peones y moneda de cambio. Fue insensible e incorrecto", escribió Amanpour en X.

La presentadora veterana tiene antecedentes de hacer declaraciones controvertidas sobre Israel.

"Al hablar con muchos exrehenes y sus familias, como todos, me ha horrorizado lo que Hamás les ha hecho sufrir durante dos largos años. Me han contado sus historias de apenas poder respirar en los túneles, de no poder llorar, de pasar hambre y de tener que cavar sus propias tumbas; y, por supuesto, hoy, algunos de los rehenes regresan en bolsas para cadáveres", añadió Amanpour.

HonestReporting, una organización que monitorea y expone el sesgo antiisraelí en los medios, criticó a Amanpour por sus comentarios, en una publicación en X que generó miles de reenvíos.

“Gracias a nuestra exposición de su atroz comentario y a su ayuda para compartirlo en línea, Amanpour ha emitido una disculpa”, escribió HonestReporting. “Esta no es la primera vez que tiene que disculparse por su prejuicio antiisraelí. ¡Qué vergüenza por este último ejemplo atroz!”.

En abril de 2023, Amanpour se refirió al ataque terrorista palestino en el que Lucy Dee y sus hijas Maia y Rina Dee fueron asesinadas por hombres armados palestinos como un "tiroteo", durante una entrevista con el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Shtayyeh. Posteriormente, Amanpour se disculpó por esta interpretación errónea.

HonestReporting también criticó el lunes a The New York Times por un pie de foto que describía la liberación de prisioneros palestinos, incluidos 250 terroristas convictos, a cambio de israelíes detenidos en Gaza como un "intercambio de rehenes".

El texto presenta una narrativa en la que «los terroristas y asesinos de Hamás son, de alguna manera, iguales a los rehenes israelíes retenidos en Gaza. Esto es un colapso moral impreso en blanco y negro», escribió HonestReporting en X.

El Times no respondió inmediatamente públicamente a las críticas.

