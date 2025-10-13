Un estadounidense, entre los tres ganadores del Nobel de Economía

Imagen con los galardonados con el Nobel de Economía.AFP

Publicado por Israel Duro 13 de octubre, 2025

El estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt fueron galardonados con el Nobel de Economía por su trabajo sobre el impacto de la tecnología en el crecimiento.

De acuerdo con la Real Academia Sueca de Ciencias, Mokyr, de 79 años, ganó la mitad del premio -un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 1,2 millones de dólares- "por haber identificado los requisitos previos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico".

La otra mitad del galardón recayó sobre Aghion, de 69 años, y Howitt, de 79 años, "por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa", añadió el jurado.

Impulso tecnológico al crecimiento y "destrucción creativa"

John Hassler, presidente del comité del premio, explicó a los periodistas que el trabajo del trío responde preguntas sobre cómo la innovación tecnológica impulsa el crecimiento y cómo se puede mantener un crecimiento sostenido.

Mokyr, profesor de la Universidad Northwestern de Estados Unidos, "usó fuentes históricas para descubrir cómo las causas del crecimiento sostenido se convirtieron en la nueva normalidad", afirmó el jurado en un comunicado.

Aghion y Howitt examinaron el concepto de "destrucción creativa", que se refiere al proceso en el cual "un producto nuevo y mejor entra en el mercado" y "las empresas que venden los productos antiguos salen perdiendo".

Llamada a que los gobiernos europeos inviertan en investigación

Tras recibir la noticia, Aghion urgió a los países europeos a apostar por la innovación tecnológica. "Creo que los países europeos deben darse cuenta de que no podemos permitir que Estados Unidos y China se conviertan en líderes tecnológicos y perder frente a ellos", afirmó, contactado por el comité del Nobel desde Estocolmo.

El de Economía es el único galardón que no figura entre los cinco originales creados por el científico sueco Alfred Nobel, fallecido en 1896.

Los galardonados recibirán sus premios en ceremonias oficiales que se celebrarán en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre.