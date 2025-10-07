Un estadounidense entre los ganadores del Premio Nobel de Física
El estadounidense John M. Martinis, británico John Clarke y el francés Michel H. Devoret ganaron este martes el premio Nobel de Física por sus investigaciones en el campo de la mecánica cuántica.
El trío fue galardonado "por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico", señaló el jurado.
Los galardonados fueron distinguidos por experimentos realizados en la década de 1980, que demostraron que una partícula, a escala cuántica, puede atravesar directamente una barrera comparable a un muro. Un fenómeno conocido como "efecto túnel".
Sus hallazgos "han abierto el camino al desarrollo de la próxima generación de tecnologías cuánticas, en particular la criptografía cuántica, los ordenadores cuánticos y los sensores cuánticos", detalló el jurado.
La mecánica cuántica describe cómo funcionan las cosas a escalas increíblemente pequeñas, a nivel de partículas.
El Nobel de Física
El año pasado, el premio Nobel de Física fue concedido al estadounidense John Hopfield y al británico-canadiense Geoffrey Hinton por sus trabajos pioneros sobre el aprendizaje automático, una herramienta empleada en el desarrollo de la inteligencia artificial.