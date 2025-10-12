Los hispanos de California, la pujante economía que da fuerza al país

Publicado por Santiago Ospital 12 de octubre, 2025

Los hispanos de California contribuyeron más de un billón (trillon) de dólares anuales de producto interno bruto al estado y el país. Aporte que se añade al que vienen realizando durante 250 años, "impulsando la economía" del estado, según los investigadores detrás del Reporte del PBI Latino 2025. Y que continuará en los próximos:

"Los latinos serán la ventaja competitiva de California durante el resto del siglo XXI". Reporte del PBI Latino 2025.

Tanto es así, según los investigadores de la Universidad de California y la Universidad Luterana de California, que el Estado Dorado debe su posición entre las primeras cinco economías del mundo a la comunidad hispano-californiana. Sin ella, caería al octavo puesto.

Tomada como un estado independiente, la California hispana también destaca en crecimiento poblacional. A nivel nacional el aumento de la población hispana superó con creces al de la no-hispana, con un crecimiento ocho veces mayor. En el Estado Dorado, la brecha es mayor: un 16,2% de crecimiento poblacional hispano contra un 1,9% no hispano.

Más "impresionante" aún, en palabras de los investigadores, es el crecimiento de la fuerza laboral hispano-californiana frente al del resto de la población: 24,3% contra 1,6%.

"No se puede subestimar la importancia de las rápidas tasas de crecimiento de la población latina y la intensidad de la actividad económica que representan", afirmó Matthew Fienup, economista coautor del informe, a UCLA Newsroom. "La vitalidad de la economía de California depende de la intensidad de la actividad económica de los latinos".

El PIB de los hispanos de California es el sexto más importante del paísLatino GDP.

El perfil del hispano de California



Los hispanos que "abrumadoramente" ingresan al mercado laboral son estadounidenses de segunda o tercera generación. Además, cada vez se encuentran más formados: entre 2010 y 2023, sus "logros educativos" aumentaron 3,4 veces más que los de los no-hispanos.

"El estado debe maximizar su inversión en la salud y la educación de los jóvenes latinos", aseguró Hayes-Bautista, profesor de medicina y coautor del estudio, al UCLA Newsroom. "Cualquier cosa que reste valor a esa inversión resta valor al futuro de California".

Más formada, más participativa en el mercado laboral, la comunidad hispano-californiana está viendo también un aumento en sus ingresos, lo que a su vez redunda en un mayor peso como consumidora.

"Estos hijos y nietos de inmigrantes están combinando la extraordinaria y desinteresada ética de trabajo de sus mayores con un rápido nivel educativo para impulsar no solo el PIB latino, sino también el crecimiento general del PIB en California", aseguran los investigadores.

El PIB por industria



El PIB Hispano-californiano repercute más en ciertos sectores que el PIB general del estado. Por ejemplo, en la construcción: mientras que es sólo el 3,9% del PIB de California, es el 7,2% del de los hispanos del estado. Lo que, según los autores, la vuelve más "diversificada": "Los latinos proporcionan una amplia base de apoyo para la economía del estado".

Otra característica del trabajador hispano es su preferencia por el sector privado. Un 86,6% de los hispanos-californianos trabaja en el sector privado, frente a un 13,4% en el público.

