Los hispanos, presente y futuro del país

Publicado por Israel Duro

Los hispanos ya son el segundo grupo racial del país, y juegan un papel cada vez más decisivo en la elección de los representantes políticos, en la toma de decisiones gracias al aumento del número de cargos electos y en la marcha de la economía. Unas cifras que han llegado para quedarse y seguirán creciendo. De hecho, según la Oficina del Censo, los nacimientos latinos supusieron el ¡71%! del crecimiento de la población estadounidense en 2023. Según los datos actualizados, esta comunidad ya cuenta con más de 65 millones de personas, 1,18 millones más que en 2022.

La inmigración, clave en el aumento de la población

Kristie Wilder, demógrafa de la División de Población de la Oficina del Censo, subrayó que "la población hispana se está expandiendo a un ritmo sustancialmente más rápido que la población no hispana, debido principalmente al crecimiento natural, es decir, más nacimientos que muertes".

El aumento anual del 1,8% contrasta fuertemente con el aumento del 0,2% de la población no hispana, cuyo crecimiento se vio atenuado por un descenso entre los blancos no hispanos, el grupo demográfico más numeroso dentro de la categoría no hispana y el único que experimentó una pérdida de población."

Kristie Wilder, demógrafa de la División de Población de la Oficina del Censo

Según el Censo, el número de latinos creció en unas 722.000 personas tras restar las muertes de esta comunidad a los nacimientos. Además, la Oficina apunta que "la migración internacional supuso aproximadamente un tercio del aumento neto global de la población hispana, con algo más de 437.000 migrantes que llegaron al país." Tras este aumento, la población hispana supone en estos momentos prácticamente uno de cada cinco habitantes del país (19,5%)

No obstante, y a pesar de que su crecimiento es con diferencia el mayor de los grupos raciales, se percibe una ralentización en el ritmo respecto a las últimas décadas. Así, su incremento anual entre 2022 y 2023 fue del 1,8%, frente al 2,0% registrado entre 2012 y 2013, y el 3,7% entre 2002 y 2003.

Con 195 millones de personas, los blancos no hispanos siguen siendo el grupo racial más numeroso (58%) de la población total del país en 2023. Sin embargo, su número disminuyó un 0,2% (461.612) respecto al año anterior, debido a que se registraron unas 630.000 defunciones más que nacimientos. Por el contrario, los otros grupos raciales no hispanos experimentaron un crecimiento de la población durante el curso pasado: las personas con dos o más razas aumentaron un 2,4%; los asiáticos, un 2,3%; los nativos de Hawai y otras islas del Pacífico, un 1,7%; los negros, un 0,6%; y los indios americanos y nativos de Alaska, el 0,3%.