Joe Biden se somete a radioterapia para tratar el cáncer de próstata

Joe Biden, durante un discurso en Maryland. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 11 de octubre, 2025

El expresidente Joe Biden ha iniciado una nueva fase para combatir el cáncer de próstata que padece basado en ciclos de radioterapia y tratamiento hormonal.

En mayo, Biden fue diagnosticado de un agresivo cáncer de próstata que hizo metástasis en los huesos.

Según informó AFP, un portavoz del expresidente dijo que el nuevo tratamiento al que ha comenzado a someterse Biden tiene una duración, en principio, de cinco semanas.

"Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden se encuentra actualmente sometido a radioterapia y tratamiento hormonal", informó el portavoz.

En septiembre, el expresidente fue intervenido mediante una cirugía de Mohs -consistente en la extracción de finas capas de piel que se examinan minuciosamente para determinar si existe o no la presencia de células cancerosas- para extirpar las lesiones causadas por el cáncer de piel.

Su estado físico fue lo que propició que Biden abandonase la carrera presidencial de 2024, dejando que Kamala Harris fuese la candidata demócrata para medirse a Donald Trump.