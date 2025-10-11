Trump recibe un feedback positivo tras su visita médica: "Mantiene una salud excepcional"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de octubre, 2025

Tras completar una evaluación integral en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, el presidente Donald Trump fue declarado en “excelente estado general de salud”, según informó este viernes el médico presidencial, Sean P. Barbabella, capitán de la Marina de Estados Unidos.

El comunicado, publicado por la Casa Blanca, informa que la visita formó parte del plan rutinario de mantenimiento de salud del presidente e incluyó estudios avanzados de imagen, análisis de laboratorio y evaluaciones preventivas realizadas por un equipo multidisciplinario de especialistas.

De acuerdo con Barbabella, los resultados fueron “excepcionales”, con parámetros metabólicos, hematológicos y cardíacos estables.

“El presidente Trump continúa demostrando una excelente salud general”, se lee en el informe. “Su edad cardíaca —una medida validada de vitalidad cardiovascular mediante ECG— fue calculada aproximadamente 14 años por debajo de su edad cronológica”.

El documento agrega que el presidente Trump “mantiene una exigente agenda diaria sin restricciones”, reflejando una capacidad física y mental intacta pese a la intensidad de su rutina como jefe de Estado.

El comunicado también confirma que, en preparación para próximos viajes internacionales, el presidente recibió exámenes preventivos adicionales y vacunas actualizadas, incluyendo su dosis anual contra la influenza y un refuerzo contra el COVID-19.

“RESUMEN: El presidente Donald J. Trump mantiene una salud excepcional, mostrando un sólido desempeño cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico”, sentenció el reporte.

La última revisión de Trump en Walter Reed se desarrolló en la práctica habitual de los presidentes estadounidenses, que deben someterse periódicamente a controles exhaustivos para garantizar su aptitud física y mental en el ejercicio del cargo. En años anteriores, sin embargo, estas revisiones integrales generaron polémica por la salud deteriorada del presidente Joe Biden, quien, en parte por su avanzada edad, empezó a mostrar síntomas de cansancio en público, además de perder lucidez al momento de hablar ante la prensa o en los debates presidenciales.

Finalmente, presionado por los altos jerarcas demócratas, Biden tuvo que desistir a su campaña de reelección y, tras dejar la Casa Blanca, se le detectó un tipo de cáncer agresivo.

En la última revisión, su médico, el doctor Kevin O’Connor, dijo que Biden continuaba “apto para el servicio y cumple plenamente todas sus responsabilidades sin ninguna exención ni adaptación”.

El papel del doctor O’Connor quedó bajo escrutinio cuando se negó a colaborar con la pesquisa republicana en el Congreso sobre la aptitud mental de Biden, invocando el privilegio médico-paciente y la Quinta Enmienda. La decisión desató críticas del presidente del Comité de Supervisión, James Comer, quien la consideró indicio de posible encubrimiento.