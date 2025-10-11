Los suicidios entre adultos jóvenes aumentan en la última década, con mayor impacto en hombres hispanos y negros

Publicado por Williams Perdomo 11 de octubre, 2025

La tasa de suicidio de adultos jóvenes, entre 18 y 27 años, aumentó en la mayoría de los estados del país entre 2014 y 2024. La mayor parte del aumento, el 85%, se dio entre los hombres negros e hispanos, muchos de ellos en los estados del sur y del medio oeste.

Los números son parte de un nuevo análisis de datos de los CDC realizado por Stateline, una sala de redacción sin fines de lucro. De acuerdo con el estudio, la tasa de suicidio de adultos estadounidenses de entre 18 y 27 años aumentó casi un 20% entre 2014 y 2024, pasando de 13,8 por cada 100.000 personas a 16,4.

"Los expertos no están de acuerdo sobre las causas fundamentales del aumento de los suicidios, pero ven una ola de depresión no tratada que puede llevar a pensamientos suicidas, una que afectó a todos los grupos de edad después de la Gran Recesión pero que persiste entre los adultos jóvenes, especialmente los hombres no blancos", explicó el análisis.

Además, el estudio indicó que los suicidios de la Generación Z han seguido ocurriendo a un ritmo elevado durante este año, con un total de 1.148 casos registrados en enero y febrero, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esta cifra es similar a la del mismo período en 2024. Los datos de los CDC provienen de los certificados de defunción.

Un aumento entre los hispanos

Entre tanto, el análisis también detalló que el suicidio se convirtió en la segunda causa de muerte entre los jóvenes hispanos, superando al homicidio, y en la principal causa de muerte entre los jóvenes asiáticos, superando a los accidentes. Los hombres presentan las tasas más altas, especialmente los hombres negros e hispanos, quienes juntos representan el 85% del aumento total de suicidios: 822 de 965.

"Los suicidios aumentaron entre los adultos jóvenes asiáticos, negros, hispanos y nativos (...) y los nativos tuvieron la tasa más alta tanto en 2014 como en 2024. El número de suicidios disminuyó levemente entre las personas blancas, pero aumentó como tasa porque la población disminuyó a medida que la Generación Z tomó el relevo en el grupo de edad de la generación millennial más numerosa", resaltó el estudio.