Gallup: los hombres jóvenes estadounidenses son los más propensos a experimentar sentimientos de soledad

En mayo de 2023, el médico Vivek Murthy alertó sobre una epidemia silenciosa de soledad que afecta a casi la mitad de los adultos estadounidenses, comparando sus consecuencias con las del tabaquismo y advirtiendo de las secuelas físicas, mentales y sociales profundas que deja en todos aquellos que la padecen.

“El impacto en la mortalidad de estar socialmente desconectados es similar a fumar 15 cigarrillos al día”, aseveró Murthy.

Un reciente informe de Gallup reveló que, en medio de esta epidemia de soledad, los hombres jóvenes en Estados Unidos son más propensos a sentirse solos que el resto de la población.

De acuerdo a los datos del Gallup World Poll de los años 2023 y 2024, el 25% de los hombres jóvenes estadounidenses, con edades comprendidas entre 15 y 34 años, afirmó sentirse muy solo el día anterior, una cifra muy superior a la media nacional que apunta al 18%.

Asimismo, los hombres pertenecientes a este grupo demográfico son más propensos a sentirse solos que sus homólogos en el resto de Occidente, de los cuales, dentro de la media de los países democráticos que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solo un 15% dice experimentar sentimientos de soledad.

Según el informe de Gallup, estos datos pueden sugerir que ningún otro país de la OCDE presenta una brecha mayor que EEUU entre a la soledad que sienten los hombres jóvenes y la que experimenta el resto de la población adulta, ya que en el conjunto de la OCDE, tan sólo una media del 15% de los hombres jóvenes declara sentirse solo frente al 16% de la media general de adultos.

De acuerdo a los datos, aparte de EEUU, sólo en Islandia y Dinamarca el porcentaje de hombres jóvenes que experimenta soledad es superior a la de otros adultos que residen en estos países en donde 15% de los hombres más jóvenes reporta soledad diaria, comparado con 10% y 9%, respectivamente, del resto de la población.

De esta manera, EEUU destaca por tener hombres jóvenes con niveles de soledad significativamente más altos que el resto de la población.

Los datos también revelaron que en otros nueve países de la OCDE, al menos uno de cada cinco hombres jóvenes experimenta soledad, como es el caso de "Turquía (29%), Francia (24%), Irlanda (23%) y Canadá (22%)".

Por el contrario, el informe de Gallup también recogió que los hombres más jóvenes son menos propensos a declarar sentirse solos que el resto de la población en países tales como: "Eslovaquia (4% frente a 15%), Grecia (15% frente a 25%) y Colombia (14% frente a 23%)".

Los hombres estadounidenses están más estresados y preocupados a diario

De acuerdo a la encuesta de Gallup, la soledad es una de las tres experiencias, junto con el estrés y la preocupación, que los hombres jóvenes estadounidenses reportan con mayor frecuencia a diferencia del resto de la población.

En cuanto al estrés, el 57% de los hombres jóvenes en Estados Unidos dice sentirse estresados a diario, a diferencia del 48% de otros adultos. Por otra parte, el 46% de los hombres jóvenes afirma experimentar preocupación diaria, frente al 37% de los demás adultos en EEUU.

No obstante, las cifras manejadas por Gallup revelan que los hombres jóvenes también tienen experiencias en consonancia con el resto de la población, ya que con respecto a otras emociones como la tristeza, el enfado, el disfrute, la risa, sentirse descansado y respetado, los niveles son similares a los del resto de la población.

El estrés y las preocupaciones son comunes en Occidente

De acuerdo al informe, en la OCDE, una media del 42% de los hombres más jóvenes declara tener más estrés frente a 36% del resto de los adultos.

En cuanto a las preocupaciones, en toda la OCDE, el 36% de los hombres jóvenes y el resto de los adultos declaran haberse sentido preocupados el día anterior y, según la encuesta de Gallup, sólo Alemania y Suecia muestran una diferencia comparable a la de EEUU entre los hombres jóvenes y el resto de la población.

Los hombres experimentan más muertes por desesperación ​Gallup reitera que sólo ha medido las experiencias globales de soledad desde 2023, por lo que no está claro cómo ha cambiado su prevalencia a lo largo del tiempo.



No obstante, los datos muestran que la soledad está pesando mucho sobre una generación de jóvenes estadounidenses.



El informe concluye que aunque los hombres jóvenes de EEUU tienen experiencias similares a las de otros estadounidenses en muchos aspectos emocionales, estos son más propensos a sentirse preocupados y estresados, así como solos, lo que conlleva a problemas de salud mental y a experimentar más muertes por desesperación que las mujeres.



