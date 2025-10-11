Así gestionan los padres el uso que sus hijos hacen de las pantallas

Publicado por Alejandro Baños 11 de octubre, 2025

El objetivo que tiene el desarrollo tecnológico es, en un principio, facilitar el día a día de la gente, sus gestiones o sus costumbres. Esa transformación ha hecho que ciertas actitudes hayan cambiado, afectando a toda la sociedad. No solo en la etapa adulta o en la juventud, también en la infancia. Porque la tecnología ha condicionado a los más pequeños, quienes se sienten cada vez más atraídos por las pantallas y abusan más de ellas. Y es algo que inquieta cada vez más a más padres.

Un estudio elaborado por Pew Research Center concluyó que más de cuatro de cada diez padres (42%) opinaron que deberían gestionar de mejor manera el tiempo que pasan sus hijos delante de una pantalla, mientras que el 58% aseguraron que hacen todo cuanto está en sus manos para evitar que sus hijos consuman tanto tiempo delante de la tecnología.

Gestionar el tiempo delante de las pantallas, una prioridad

Saber gestionar los minutos, las horas que sus hijos están delante de la pantalla de un smartphone, de una tablet o de una televisión es una prioridad para los padres. Pero están supeditados por los motivos que les llevan a permitir el uso, a veces, excesivo de las tecnologías.

Entre esas razones que les llevan a ser más permisivos con sus hijos respecto al uso de pantallas figuran la de la comunicación y el saber dónde están o qué están haciendo, la de que es un elemento de entretenimiento y/o aprendizaje o la de que es una herramienta útil para tranquilizar a los menores.

"Mi hijo está en el jardín de infancia y ya tiene su propio teléfono. Es solo por motivos de seguridad... así que se lo lleva todos los días al colegio y lo trae de vuelta, pero nunca lo usa", remarcó un padre consultado por Pew Research Center.

Pero igual que ven pros, también valoran sus contras. Los padres entienden que la tecnología trae consigo perjuicios que les conducen a que sus hijos no disfruten de ellas. Entre esos males valorados por los progenitores, se hallan los contenidos inapropiados para menores, la falta de seguridad en la red, las preocupaciones sobre el desarrollo cognitivo de los niños o el propio exceso en el tiempo que pasan usando las pantallas, según el estudio.

Una gran mayoría de padres tiene reglas sobre el uso de las pantallas, pero no siempre pueden cumplirlas

Para que los padres puedan alcanzar su objetivo de gestionar mejor las horas que pasan sus hijos delante de las pantallas, muchos de ellos contaron que han establecido una serie de normas que los menores y ellos mismos han de cumplir. Pero no siempre alcanzan esa meta.

Una gran mayoría de los padres (86%) afirmó que cuentan con una especie de decálogo respecto a cuándo, dónde, cómo y con qué frecuencia pueden usar los dispositivos electrónicos. Sin embargo, hay veces que la mayor parte del tiempo no pueden cumplir con su objetivo, sea por el motivo que sea, como así lo reconoció un 55%. "Creo que cuando se le prohíbe algo a un niño, lo desea aún más", dijo un padre.

Por otro lado, un 19% aseguró que esas normas las llevan a rajatabla. "Apagamos todas las pantallas una hora antes de acostarnos. No hay pantallas los días de colegio", declaró otro de los consultados por Pew Research Center.

Se exige ayuda a las tecnológicas y a los legisladores

Al margen del debate sobre las normas personales, una gran proporción de padres también creyeron que es necesario que las tecnológicas sean las que regulen -principalmente, el contenido que se visualiza- para que los menores no se sientan tan atraídos por las pantallas. Así lo constató el 67% de los progenitores.

Pero también hay quienes apuntaron contra el ámbito político. Porque el 55% de los padres exige que los legisladores tomen cartas en el asunto y establezcan una serie de criterios para ayudar a gestionar mejor el tiempo que pasan delante de las pantallas los niños.