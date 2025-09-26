Trump aprobó el acuerdo para que TikTok siga funcionando en Estados Unidos

Publicado por Joaquín Núñez 25 de septiembre, 2025

Donald Trump firmó la orden ejecutiva que autoriza el acuerdo para que TikTok pueda seguir disponible en los Estados Unidos. Con este acuerdo, el cual fue negociado durante meses con la empresa china ByteDance, principal accionista de la aplicación, TikTok podrá seguir operando en el país bajo un esquema de control mayoritario de inversionistas estadounidenses.

Según informó con Reuters, Oracle y Silver Lake serán parte del grupo que posea alrededor del 50% de TikTok U.S. bajo el nuevo sistema.

El presidente firmó la autorización del acuerdo acompañado del vicepresidente JD Vance, como así también de altos funcionarios y miembros del gabinete. Entre ellos estuvieron Scott Bessent, secretario del Tesoro; Pam Bondi, fiscal general; Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI); y Stephen Miller, subjefe de gabinete de políticas de la Casa Blanca.

"Tenemos inversores estadounidenses que se hacen cargo, lo gestionan, son muy sofisticados, incluido Larry Ellison. Y Oracle, supongo, va a desempeñar un papel muy importante en términos de seguridad, protección y todo lo demás. Así que tenemos muy buenos controles. Y, literalmente, recibía llamadas de amigos míos que son padres de jóvenes diciéndome: '¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías conseguir que se apruebe, por favor? Mi hijo me está volviendo loco'. Así que lo estamos consiguiendo. Y tienen una gran audiencia. Y tenemos grandes inversores estadounidenses. Y aquí está tu copia final", expresó Trump tras firmar la orden ejecutiva.

Además, el presidente agregó que Michael Dell, Rupert Murdoch y "probablemente cuatro o cinco inversores absolutamente de clase mundial" serían parte del acuerdo.

El acuerdo responde a una ley sancionada por el Congreso en 2024, la Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (PAFACA). Citando riesgo de espionaje, la legislación obligó ByteDance a vender su participación en TikTok en Estados Unidos. De lo contrario, la aplicación sería prohibida.

"Este acuerdo realmente significa que los estadounidenses pueden usar TikTok, pero en realidad lo usan con más confianza que en el pasado porque sus datos estarán seguros y no se utilizarán como arma propagandística contra nuestros conciudadanos", añadió el vicepresidente Vance, quien precisó la compañía tendrá un valor estimado de 14.000 millones de dólares.

"Lo más importante es que protege la seguridad de los datos de los estadounidenses. Garantiza que TikTok siga siendo accesible y, en cuanto a la cuestión del algoritmo, lo que garantiza este acuerdo es que... los inversores estadounidenses controlarán realmente el algoritmo", continuó Vance.