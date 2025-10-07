Trump se suma a las críticas por la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl LX: "No sé ni quién es"
El presidente alimentó la polémica con el artista puertorriqueño, quien afirmó que solo dará un concierto en EEUU -Super Bowl LX- por miedo a que asistan agentes del ICE.
La polémica entre el presidente Donald Trump y Bad Bunny por la elección del cantante puertorriqueño como artista que actuará en el espectáculo de entretiempo del Super Bowl LX no cesa.
Durante una entrevista en el programa Greg Kelly Reports de Newsmax, Trump aseguró que desconoce quién es Bad Bunny, por lo que le parece "ridículo" que sea quien actúe en un evento que ven millones de personas en todo el mundo todos los años.
"Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura. Creo que es absolutamente ridículo", contestó el presidente cuando fue preguntado por la futura actuación de Bad Bunny en el Super Bowl LX.
El artista puertorriqueño ha criticado en varias ocasiones a la Administración Trump, principalmente por su política migratoria.
Hace unas semanas, antes de conocer que sería el artista principal del espectáculo de entretiempo del Super Bowl LX, Bad Bunny dijo que únicamente daría un concierto en Estados Unidos-en referencia a su actuación en el partido por el título de la NFL- de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour.
El motivo que llevó a Bad Bunny a tomar esta decisión fue porque cree que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían acudir y detener a asistentes para procesarlos y deportarlos.
"Hubo muchas razones por las que no fui a Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio, ya que he actuado allí muchas veces. Todos los espectáculos han sido un éxito (...) Pero estaba el problema de que, joder, el ICE podría estar fuera [de mi concierto]. Y es algo de lo que hablábamos y que nos preocupaba mucho", declaró Bad Bunny durante una entrevista.
Además, el artista puertorriqueño -criticado porque únicamente canta en español- dijo a sus detractores que tienen cuatro meses para aprender el idioma y así entender qué es lo que dice en cada una de sus canciones.
Posteriormente, debido a estas palabras, usuarios en redes sociales llamaron a boicotear el Super Bowl LX y pidieron que se sustituyese a Bad Bunny por otro artista.
El Super Bowl LX se disputará en el Levi's Stadium (Santa Clara, California) el 8 de febrero.