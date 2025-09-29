Bad Bunny será la estrella del show musical del Super Bowl

Publicado por Víctor Mendoza 28 de septiembre, 2025

El puertorriqueño Bad Bunny será la gran estrella del espectáculo del mediotiempo del próximo Super Bowl, la final de la NFL y el evento más seguido cada año en todo Estados Unidos.

El popular cantante de reguetón, de 31 años, encabezará el espectáculo el 8 de febrero sobre el escenario del Levi's Stadium de Santa Clara (California).

"Lo que siento va más allá de mí mismo. Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown", dijo Bad Bunny en un comunicado difundido por la NFL.

"Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", agregó.

La liga también publicó un video corto en redes sociales en el que aparece la superestrella sentada encima de una portería de football americano en una playa.

"Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos", escribió el propio Bad Bunny, que compartió el video con sus casi 50 millones de seguidores en Instagram.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, acaba de terminar una residencia de 31 conciertos en San Juan (Puerto Rico) previa al inicio en noviembre de su gira mundial "Debí Tirar Más Fotos", que no tiene paradas en Estados Unidos.

A principios de este mes, el cantante declaró en una entrevista que la decisión de no actuar en Estados Unidos estaba vinculada con la actual campaña de redadas migratorias ordenada por el presidente Donald Trump.

"Es algo de lo que hemos hablado y que nos preocupaba mucho", dijo el artista a la revista británica i-D.

Una elección "emocionante y natural"

La lista de artistas que han actuado en el Super Bowl incluye leyendas como The Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, Madonna, U2, Paul McCartney, Michael Jackson, Beyonce y Rihanna.

Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, tomará el relevo del rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien cantó el pasado febrero en Nueva Orleans.

Esa edición, en la que los Philadelphia Eagles destronaron a los Kansas City Chiefs, volvió a romper el récord de audiencia para una emisión televisiva en Estados Unidos, estimada en unos 127 millones de telespectadores.

La última vez que la música latina protagonizó el recital de la final de la NFL fue con la presentación de Shakira y Jennifer López en 2020 en Miami, a la que también se sumó Bad Bunny.

"Bad Bunny representa la energía global y la vitalidad cultural que definen la escena musical de hoy en día", dijo Jon Barker, vicepresidente de Producción de Eventos Globales de la NFL.

"Como uno de los artistas más influyentes y transmitidos del mundo, su habilidad única para conectar géneros, idiomas y audiencias lo convierte en una emocionante y natural elección para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl".

Desde 2019, el espectáculo del medio tiempo es producido por Roc Nation, el grupo de entretenimiento fundado por la estrella del rap Jay-Z.

El partido es el acontecimiento anual más visto en la televisión estadounidense y lograr un espacio en sus codiciados comerciales puede costar millones de dólares.