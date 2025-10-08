El distrito escolar más grande de California adopta políticas para oponerse a atletas trans en los deportes femeninos

El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva para evitar que los varones biológicos compitan en deportes femeninos (AP Photo/Alex Brandon)APN / Cordon Press

7 de octubre, 2025

El Distrito Escolar Secundario de Kern (KHSD), el más grande del estado por matrícula y extensión territorial, aprobó este lunes por un voto de 3-2 una resolución de Título IX que restringe la participación en deportes femeninos exclusivamente a estudiantes mujeres biológicas.

La medida, que no altera directamente las políticas deportivas del distrito, pero expresa su oposición a las normas estatales, convierte al KHSD en el decimosexto distrito, escuela o junta educativa de California en rechazar la política actual que protege a las atletas trans en deportes femeninos.

El KHSD atiende a más de 40.000 estudiantes en 31 escuelas y emplea a más de 1.700 personas anualmente, abarcando un vasto territorio en el condado de Kern. La votación se da en un contexto de creciente tensión legal, mientras las agencias educativas de California enfrentan una demanda del Departamento de Justicia (DOJ) por presuntas violaciones al Título IX al permitir que atletas varones biológicos compitan en deportes femeninos.

La resolución fue redactada por Sonja Shaw, presidente de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino, uno de los 16 distritos que ya han adoptado medidas similares.

El texto señala que “el Distrito Escolar Unificado de Chino Valley reafirma su apoyo inquebrantable al Título IX y exhorta a los organismos reguladores del deporte a que mantengan sus protecciones garantizando la equidad en los deportes femeninos; y SE RESUELVE ADEMÁS que se envíen copias de esta resolución al gobernador de California, a la Asamblea Legislativa del Estado de California, al Departamento de Educación de California y a la Federación Interescolar de California para demostrar el compromiso del CVUSD con la protección de las estudiantes atletas”.

En su cuenta de X, Shaw, escribió:

"Redacté esta resolución para ser la voz de nuestras comunidades, para apoyar a nuestras niñas y proteger la verdad que nunca debió ser silenciada. Los niños son niños. Las niñas son niñas. Dios los hizo hermosos tal como son”.

Durante la reunión de la junta, varios miembros de la comunidad hablaron a favor del Título IX, destacando las diferencias biológicas que, según ellos, crean ventajas inherentes en los deportes competitivos, especialmente para las niñas. La resolución no cambia las políticas operativas del distrito, sino que refleja la opinión colectiva de la junta sobre el tema controvertido, según reseña Fox News.

Por su parte, el Distrito Escolar del Condado de Kern, separado del KHSD, pero en el mismo condado, fue uno de los pioneros en agosto al proponer resoluciones similares, aprobando una que prohíbe a las atletas trans participar en equipos acordes a su identidad de género, argumentando la necesidad de "proteger la equidad en los deportes femeninos".

La Demanda federal y la orden ejecutiva de Trump



Desde 2013, la ley estatal de California permite a las atletas trans competir en deportes femeninos, una norma que la Federación Interescolar de California (CIF) defiende pese a la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en febrero. La CIF anunció que no acataría la orden, alineándose con otros 21 estados similares.

Sin embargo, en julio, el DOJ demandó al estado de California, al Departamento de Educación de California (CDE) y a la CIF por violar el Título IX, alegando que las políticas estatales discriminan contra las mujeres al forzarlas a competir contra "varones biológicos".

La demanda busca evitar la participación de atletas trans en equipos femeninos, revocar fondos federales y exigir compensación por oportunidades perdidas.

Más medidas similares tomadas por el DOJ



El DOJ ha tomado acciones similares: demandó a Maine en abril y dio un plazo hasta el 10 de octubre a Minnesota para modificar sus políticas, bajo amenaza de litigio.

En junio, el Departamento de Educación federal encontró a California en violación del Título IX y propuso una resolución que obligaría a las escuelas a adoptar definiciones biológicas de "masculino" y "femenino".

Por su parte, el gobernador Gavin Newsom ha reconocido públicamente que la competencia masculina en deportes femeninos es "profundamente injusta", mencionando quejas de padres en partidos de sus hijos.

Sin embargo, su oficina ha aclarado que el CDE y la CIF son entidades independientes sin su autoridad directa, y que siguen la ley estatal de 2013 firmada por Jerry Brown. Para cambiarla, la legislatura debería enviar un proyecto de ley al gobernador, lo que no ha ocurrido.

En el condado de, dos corredoras de cross country demandaron altras perder una plaza universitaria ante una atleta trans; la demanda avanzó en septiembre al superar mociones de desestimación. En el mismo condado, jugadoras de voleibol del Distrito Escolar Unificado de Jurupa demandaron por compartir cancha y vestuario con una atleta trans, quien también ganó un título estatal de atletismo en primavera.

Estos casos se suman a la demanda federal, iniciada semanas después de que una atleta trans ganara dos títulos estatales en atletismo a fines de mayo.

Opinión pública: una mayoría bipartidista a favor de la biología



Una encuesta bipartidista del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC) reveló que la mayoría de los residentes se oponen a que atletas trans, biológicamente masculinos, compitan en deportes femeninos, con más del 70% de los padres de escuelas públicas a favor de equipos basados en el sexo asignado al nacer.

Específicamente, el 65% de los adultos y el 64% de los votantes probables apoyan que las atletas trans compitan en equipos acordes a su sexo biológico, no a su identidad de género; entre padres de escuelas públicas, el apoyo alcanza el 71%.