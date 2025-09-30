La Administración Trump determina que Minnesota viola el Título IX al permitir la participación de hombres en deportes femeninos

Publicado por Agustina Blanco 30 de septiembre, 2025

Los Departamentos de Educación (ED) y de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos han concluido que las agencias educativas de Minnesota violan el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 al permitir que atletas transgénero biológicamente masculinos compitan en deportes femeninos.

Esta determinación surge de una investigación de dos meses sobre políticas estatales, impulsada en gran medida por el caso de una lanzadora transgénero de softbol que lideró a su equipo de secundaria a un campeonato estatal este año.

La investigación



La Administración del presidente Donald Trump identificó violaciones específicas en el Departamento de Educación de Minnesota (MDE) y la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota (MSHSL). En esa línea, se encuentra involucrada Marissa Rothenberger, una estudiante de tercer año de Champlin Park High School, quien lanzó cinco juegos completos consecutivos en el torneo estatal, permitiendo solo una carrera limpia en 35 entradas y ponchando a 27 bateadoras femeninas. Rothenberger culminó la racha con una blanqueada en la final del campeonato de Clase 4A, contribuyendo a la victoria 6-0 de su equipo sobre Bloomington Jefferson.

El comunicado de prensa del ED, también menciona otros casos de atletas trans en deportes femeninos como esquí alpino, esquí nórdico, lacrosse, atletismo y voleibol, argumentando que estas políticas discriminan a las atletas femeninas al privarlas de oportunidades justas.

La Administración Trump mantiene su postura de prohibir a varones en los deportes femeninos



Craig Trainor, subsecretario interino de Derechos Civiles del Departamento de Educación, criticó en el comunicado las políticas de Minnesota: "Durante demasiados años, el liderazgo político de Minnesota se ha encontrado en el lado equivocado de la justicia, el sentido común y el pueblo estadounidense. Ahora, el Departamento de Educación de Minnesota y la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota se encuentran en el lado equivocado del Título IX al permitir que los hombres compitan en deportes femeninos".

Trainor también enfatizó el compromiso de la Administración Republicana: "La Administración Trump no permitirá que Minnesota ni ningún otro estado sacrifique la seguridad, el trato justo y la dignidad de sus estudiantes para apaciguar los falsos ídolos de la ideología de género radical. Una vez que un programa o entidad educativa recibe fondos federales, el cumplimiento del Título IX se vuelve obligatorio. Y el gobierno federal exigirá cuentas a Minnesota hasta que reconozca este hecho".

Plazo de 10 días y condiciones para el cumplimiento



El ED y el HHS han otorgado a Minnesota un plazo de 10 días para modificar sus políticas y cumplir con el Título IX. Si no se cumple, las agencias estatales serán remitidas al Departamento de Justicia (DOJ) para posibles acciones legales, similar a las demandas ya presentadas contra agencias educativas de Maine y California por el mismo tema.

Las condiciones del acuerdo incluyen:

El MDE y la MSHSL deben rescindir o revisar directrices que permitan a varones competir en deportes femeninos, reconociendo la supremacía de la ley federal sobre la estatal en conflictos con el Título IX.

El MDE debe emitir un aviso estatal a todas las entidades financiadas con fondos federales que operan programas deportivos interescolares, exigiendo cumplimiento estricto del Título IX mediante la separación de instalaciones deportivas e íntimas por sexo biológico.

El aviso debe requerir la adopción de definiciones biológicas de "hombre" y "mujer", recordando que el incumplimiento pone en riesgo la financiación federal.

El MDE y la MSHSL deben enviar materiales actualizados de capacitación, procedimientos y procesos del Título IX para revisión y aprobación por las Oficinas de Derechos Civiles (OCR) del ED y el HHS, y realizar la capacitación aprobada al personal.

El MDE debe restituir a las atletas femeninas todos los récords y títulos "malversados" por atletas masculinos en categorías femeninas, y enviar cartas de disculpa en nombre del estado por la discriminación sexual. Además, debe exigir por escrito a la MSHSL que tome medidas similares.

El MDE debe requerir certificaciones anuales de cumplimiento del Título IX por parte de cada escuela y la MSHSL.

Respuestas de autoridades estatales y demandas relacionadas



El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ha respondido con una demanda propia contra la Administración Trump y el DOJ por intentar imponer estas políticas para proteger los deportes femeninos en el estado. Paralelamente, el caso de Rothenberger ha generado otra demanda presentada por tres atletas femeninas anónimas contra Ellison, el director ejecutivo de la MSHSL Erich Martens, la comisionada del Departamento de Derechos Humanos de Minnesota Rebecca Lucero y el comisionado de Educación Willie Jett.

La demanda alegaba violaciones al Título IX por forzar a las jugadoras a competir contra Rothenberger, quien supuestamente tiene ventajas físicas injustas. Un juez federal la desestimó a principios de septiembre.