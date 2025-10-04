Presentan una demanda contra la visa de 100.000 dólares para extranjeros altamente especializados

Varias Green Cards sobre una mesa, representando el proceso de obtención de residencia en EEUU AFP

Publicado por Diane Hernández 4 de octubre, 2025

(AFP) Una coalición de trabajadores presentó este viernes una demanda contra la nueva tarifa de 100.000 dólares que el gobierno de Donald Trump dispuso para la visa H-1B, utilizada para contratar a extranjeros altamente especializados.

El grupo, integrado por empleados de la salud, profesores universitarios y grupos religiosos, entre otros, argumentó ante un tribunal federal de San Francisco que "la nueva tarifa es ilegal y obstaculizará una vía clave para la innovación y el crecimiento económico del país".

"Sin una solución, los hospitales perderán médico personal, las iglesias perderán pastores, las aulas perderán maestros y las industrias en todo el país corren el riesgo de perder innovadores", advierte la coalición en un comunicado, informó la AFP.

La demanda solicita al tribunal que bloquee "de inmediato" el decreto del 19 de septiembre, señala.

La tarifa de 100.000 dólares anunciada el mes pasado dio a las empresas solo 36 horas de aviso antes de su entrada en vigor, lo que provocó caos y confusión sobre cómo funcionaría y a quién afectaría, alega la demanda.

Un abuso del sistema de visas H-1B para reemplazar a trabajadores estadounidenses

La tarifa forma parte de una decisión más amplia de la administración Trump, que ha intensificado su campaña contra la inmigración desde su regreso a la Casa Blanca. Sin embargo, hasta ahora el republicano no había puesto la mira en esta visa de la que depende en gran medida del sector tecnológico estadounidense.

Trump sostuvo que hay un abuso del sistema de visas H-1B para reemplazar a trabajadores estadounidenses con extranjeros dispuestos a trabajar por menos dinero.

El país otorga 85.000 visas H-1B al año mediante un sistema de lotería. India representa aproximadamente tres cuartas partes de los beneficiarios.