Controladores aéreos advierten sobre perturbaciones por cierre del Gobierno

Publicado por Víctor Mendoza 1 de octubre, 2025

(AFP) Asociaciones de controladores de tráfico aéreo y de empresas de aviación de Estados Unidos advirtieron el miércoles sobre riesgos de seguridad y retrasos en los vuelos por el bloqueo presupuestario del Gobierno federal, e instaron al Congreso a resolver la situación rápidamente.

Estados Unidos ingresó la medianoche del martes en un cierre admnistrativo parcial del gobierno por falta de financiación, que provocó la suspensión temporal de empleados en muchas áreas. Aunque servicios esenciales como la seguridad aérea continúan operando, sufren afectaciones.

Unos 13.300 controladores de tráfico aéreo en Estados Unidos y miles de otros funcionarios esenciales de seguridad deben trabajar sin recibir salario, según el plan operativo del Departamento de Transporte (DOT).

"El Congreso debe restablecer la financiación federal para que la seguridad y la eficiencia de nuestro sistema nacional del espacio aéreo no se vean comprometidas", afirmó Nick Daniel, presidente de la Asociación nacional de controladores de tráfico aéreo (NATCA, por sus siglas en inglés).

La NATCA informó que 2.350 profesionales de la aviación que pertenecen a la asociación fueron suspendidos temporalmente, incluidos ingenieros de certificación de aeronaves e ingenieros aeroespaciales.

En total, la Administración Federal de Aviación ha suspendido temporalmente a más de 11.300 de sus 44.800 empleados. Entre las actividades que se verán afectadas está la elaboración de normas de aviación, el análisis del rendimiento del tráfico aéreo, la planificación de inversiones y el análisis y auditoria financiera.

Airlines for America, que representa a las principales aerolíneas estadounidenses, instó a los líderes del Congreso a resolver lo antes posible la situación.

"Cuando los empleados federales que gestionan el tráfico aéreo, inspeccionan aeronaves y protegen el sistema de aviación de nuestro país están suspendidos o trabajan sin recibir salario, toda la industria y millones de estadounidenses sufren la presión", señaló esta asociación comercial.