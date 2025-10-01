El Gobierno cierra por primera vez en siete años luego de que los demócratas insistieran con financiar la cobertura médica para ilegales

Publicado por Joaquín Núñez 30 de septiembre, 2025

El Congreso no pudo evitar el cierre del Gobierno. Tras semanas de especulación con un posible cierre, se llegó a la fecha límite del 30 de septiembre sin acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas de Capitol Hill. Se trata del cierre número quince en la historia del país y el primero desde enero del 2019, también con Donald Trump como presidente.

Desde la Administración Trump describieron la situación como un "cierre demócrata", dado que los demócratas del Senado no acompañaron la legislación que hubiese evitado el cierre. En cambio, su propuesta incluía una ampliación de los subsidios médicos y cobertura para inmigrantes ilegales. "Esta noche, los demócratas anteponen las necesidades de los inmigrantes ilegales a las de todos los estadounidenses", publicó la cuenta oficial de la Casa Blanca en X.

Incluso realizaron un vivo en esta red social, en el que simplemente recopilaron videos de legisladores demócratas quejándose de la táctica del cierre durante los últimos años. Entre ellos estuvieron los senadores Chuck Schumer (D-NY), Cory Booker (D-NJ) y Elizabeth Warren (D-MA), entre otros.

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Congreso, reforzó este punto durante sus primeras declaraciones luego de que la última votación terminara fracasando.

"Simplemente pedimos a los demócratas que ampliaran los niveles de financiación existentes para permitir que el Senado continuara con la labor bipartidista de asignación de fondos que habíamos iniciado. Y los demócratas del Senado dijeron que no. ¿Por qué? Porque los grupos de interés de extrema izquierda y los miembros demócratas de extrema izquierda querían enfrentarse al presidente. Así que los demócratas del Senado han sacrificado al pueblo estadounidense en aras de los intereses partidistas de los demócratas", expresó el líder de la mayoría republicana en el Senado.

El martes 30 de septiembre el Senado fue testigo de dos intentos de evitar el cierre. La propuesta demócrata, criticada por los republicanos por contener niveles excesivos de gasto y la posibilidad de cubrir la salud de los inmigrantes ilegales, fue rechazada con 53 votos en contra. Momentos después, comenzó la votación por el plan republicano, ya aprobado por la Cámara de Representantes.

A pesar de que tres demócratas votaron a favor, John Fetterman (D-PA), Catherine Cortez Masto (D-NV) y Angus King (D-ME), la legislación se quedó a cinco votos de ser aprobada, con 55 votos a favor de los 60 necesarios.

"He votado a favor de ampliar los créditos fiscales de la ACA porque los apoyo, pero no votaré a favor del caos que supondría el cierre de nuestro Gobierno. Mi voto ha sido por nuestro país, por encima de mi partido. Juntos debemos encontrar una forma mejor de avanzar", manifestó el senador de Pensilvania.

Tanto Schumer como Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, apuntaron contra el presidente Trump. "Los republicanos ACABAN DE RECHAZAR nuestro proyecto de ley para evitar el cierre del Gobierno a medianoche y abordar las necesidades sanitarias del pueblo estadounidense. Los republicanos nos están sumiendo en un cierre del Gobierno en lugar de solucionar su crisis sanitaria", expresó Schumer tras la votación.

¿Qué pedía cada partido para evitar el cierre?



La propuesta demócrata implicaba que los republicanos realizaran concesiones en materia de salud. Una de ellas tenía que ver con los subsidios a los seguros médicos. Estos fueron aprobados por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) y extendidos bajo el Plan de Rescate Estadounidense y la Ley de Reducción de la Inflación, ambas legislaciones financiadas por Joe Biden.

Según informó Politico, tanto Trump como JD Vance se mostraron abiertos a discutir los subsidios, pero siempre que el Gobierno esté abierto. En 2024, y según el Comité de Presupuesto de la Cámara, estos subsidios tuvieron un costo fiscal aproximado de 125.000 millones de dólares.

Además, el senador John Kennedy (R-LA) criticó duramente la propuesta demócrata por su plan con los inmigrantes ilegales.

"Sabía que iban a hacer esto hace dos semanas, cuando enumeraron sus demandas. Exigen, por ejemplo, que no comprobemos si las personas que solicitan Medicaid cumplen los requisitos de ingresos. Que dejemos que se inscriba cualquiera que quiera hacerlo. Exigen que proporcionemos asistencia sanitaria gratuita a los extranjeros que se encuentran en nuestro país de forma ilegal. Se trata de entre 1,2 y 1,5 billones de dólares", le dijo Kennedy a Newsmax.

Del lado republicano, el liderazgo propuso un paquete "limpio", sin cláusulas adicionales, que mantenía los niveles de gasto vigentes hasta noviembre.