Condenan al actor porno 'Austin Wolf' a 19 años de prisión por explotación sexual infantil

Publicado por Diane Hernández 1 de octubre, 2025

El actor de cine para adultos Justin Heath Smith, alias 'Austin Wolf', fue sentenciado a 19 años de prisión por incitar a un menor a participar en actividades sexuales ilegales y por otra serie de acciones que implicaban conductas sexuales prohibidas, anunció este martes el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

La sentencia de Smith fue impuesta por el juez federal de distrito Paul A. Engelmayer, quien también presidió la declaración de culpabilidad, agregó el documento oficial publicado por el departamento de Justicia.

"Los crímenes de Justin Heath Smith contra menores son horribles", declaró el fiscal federal Jay Clayton.

La sentencia aclara que el hombre, de 44 años, "se centró en niños de tan solo siete años, y todos los neoyorquinos quieren que él y otros como él estén fuera de nuestras calles el mayor tiempo posible y que nunca más estén cerca de nuestros hijos (…) El mensaje de nuestra Oficina a los depredadores es claro: no hay lugar para ustedes en Nueva York más que en la cárcel".

Los cargos criminales de 'Austin Wolf'

Según la información, el acuerdo de culpabilidad y las declaraciones realizadas ante el tribunal desde al menos 2023, Smith ha abusado repetidamente de víctimas menores de edad e intentado explotarlas sexualmente.

También a finales de 2023 o principios de 2024, Smith y un hombre adulto se encontraron con una menor de 15 años, a la cuál le practicaron sexo oral mientras el actor sentenciado se masturbaba. Smith también tuvo relaciones sexuales al menos tres veces con una persona que creía -según él mismo- que tenía 15 años, pero que en realidad era un adulto. Además grabó uno de estos encuentros, donde participó otro hombre.

Los documentos refieren que Smith intentó concertar otros encuentros con otros menores para mantener relaciones sexuales. En enero de 2024, hizo planes con otro hombre adulto para abusar sexualmente de una niña de nueve años. En febrero de ese mismo año también coordinó un encuentro con una joven de 14 años para mantener relaciones sexuales, incluyendo hablar sobre el acto sexual específico que la menor le realizaría.

Smith además solicitó material de abuso sexual infantil a al menos un menor y a varias personas que se hicieron pasar por menores.

Se le encontraron 1291 archivos con pornografía infantil, incluyendo a bebés Antes de su arresto, Smith planeó reunirse con un individuo que afirmaba ser el padre de un niño de siete años y que se ofreció a ponerlo a su disposición para abusar sexualmente de él. Las autoridades federales ejecutaron una orden de registro en la residencia de Smith antes de que se llevara a cabo el encuentro planeado.



Tras dicho registro, Smith fue hallado en posesión de aproximadamente 1291 archivos con pornografía infantil, incluyendo alrededor de 75 archivos que mostraban a bebés o niños pequeños y algunos videos que mostraban la violación violenta de niños pequeños. Smith también compartió pornografía infantil con al menos otras 15 personas.

Además de la pena de prisión, Smith fue sentenciado a 10 años de libertad supervisada y una multa de 40.000 dólares.