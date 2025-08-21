Luisiana: condenan a la castración a un abusador de menores tras intentar violar a una niña de 7 años

Publicado por Agustina Blanco 21 de agosto, 2025

Un delincuente sexual reincidente en Luisiana, identificado como Thomas Allen McCartney, de 37 años, fue sentenciado a castración quirúrgica y química, además de 40 años de prisión, tras declararse culpable de intento de violación en primer grado de una niña de 7 años, según informó el medio Fox 12.

El acuerdo de culpabilidad se formalizó el pasado martes, marcando un caso significativo bajo una nueva ley estatal que permite este tipo de castigo para ciertos delitos sexuales contra menores.

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando McCartney fue sorprendido por la madre de la víctima mientras abusaba sexualmente de su hija, según reportó KPLC. Durante el incidente, el agresor blandió un arma de fuego para escapar y huyó a través de las fronteras estatales. Posteriormente, fue capturado en un hotel en Houston y extraditado a Luisiana para enfrentar los cargos.

McCartney, clasificado como un delincuente sexual de “nivel tres” debido a su extenso historial, había sido condenado previamente por delitos graves relacionados con abuso sexual infantil. Los registros judiciales muestran que en 2010 enfrentó dos cargos por violación agravada de una niña de 12 años y, en 2006, un cargo por conocimiento carnal de una menor.

Por su parte, el fiscal de distrito de la parroquia de Vernon, Terry Lambright, expresó su repudio ante el caso: “Este es un crimen horrible que nunca debió haber ocurrido. Thomas McCartney es un depredador que debe ser encerrado, aislado del resto de nuestra comunidad”.