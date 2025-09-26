El ICE arresta a "los peores" inmigrantes ilegales delincuentes

Publicado por Diane Hernández 26 de septiembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuó arrestando a "los peores de los peores" delincuentes extranjeros ilegales en todo el país, "a pesar de los continuos ataques y la demonización de nuestros valientes agentes".

En los últimos dos días, los inmigrantes ilegales arrestados por el ICE tienen antecedentes penales por delitos que incluyen conducta sexual con un menor de 14 años, indecencia con un menor, conducir bajo los efectos del alcohol por negligencia criminal, homicidio, cargos por drogas, agresión con agravantes con arma mortal, robo, allanamiento de morada y lesiones, explica el comunicado en la página del DHS.

"Mientras los políticos santuario comparan al ICE con la Gestapo nazi, la Policía Secreta y las patrullas de esclavos, las fuerzas del orden del ICE arriesgan sus vidas para arrestar a los PEORES DE LOS PEORES. En los últimos dos días, el ICE arrestó a pedófilos, narcotraficantes, conductores ebrios y matones violentos", dijo la subsecretaria Tricia McLaughlin.

"Nuestros agentes del ICE son héroes. Deberían ser elogiados por devolver la seguridad a Estados Unidos, no vilipendiados", agregó.

Los arrestos incluyen a:

Fernando Vásquez-Parrales, un delincuente inmigrante ilegal de México , condenado por indecencia con un menor, en el condado de Cameron, Texas.

, condenado por indecencia con un menor, en el condado de Cameron, Texas. César Rivera-Herrera, un inmigrante ilegal criminal de México, condenado por conducir bajo la influencia de alcohol y drogas por negligencia criminal y homicidio , en Salt Lake City, Utah.

, en Salt Lake City, Utah. Eduardo Torres-Gutiérrez, un delincuente inmigrante ilegal de México , condenado por agresión, en el Bronx, Nueva York.

, condenado por agresión, en el Bronx, Nueva York. Mario Chaparro-Juárez, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por asalto, agresión, conspiración para cometer fraude y posesión de un vehículo robado en Aurora, Colorado y robo en Denver, Colorado.

en Aurora, Colorado y robo en Denver, Colorado. José Terreros-Sauce, un delincuente indocumentado de México, condenado por un delito peligroso contra un menor de 14 años: conducta sexual criminal en Wilmington, Delaware.

en Wilmington, Delaware. Jaime Méndez, Bolaños, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por agresión agravada con un arma mortal en el condado de Bexar, Texas.

en el condado de Bexar, Texas. Ck Kiosy, un delincuente extranjero ilegal de los Estados Federados de Micronesia, condenado por posesión de una sustancia controlada de la Lista II , robo y allanamiento de morada en Hagatna, Guam.

, robo y allanamiento de morada en Hagatna, Guam. Hugo Martínez-Jaimes, un delincuente indocumentado de México, condenado por intento de traficar cocaína en el condado de Columbus, Carolina del Norte.

en el condado de Columbus, Carolina del Norte. Lens Fredo Altidor, un delincuente inmigrante ilegal de Haití, condenado por robo de vehículo, agresión y agresión a un oficial de policía , posesión de drogas, hurto en tiendas, conducir bajo la influencia del alcohol y resistirse al arresto en todo Massachusetts.

, posesión de drogas, hurto en tiendas, conducir bajo la influencia del alcohol y resistirse al arresto en todo Massachusetts. Eduardo Peláez-Martínez, un delincuente inmigrante ilegal de México, condenado por un acto sexual delictivo en Goshen, Nueva York.

Arrestados más de 900 extranjeros "criminales, asesinos convictos y depredadores de niños"

La pasada semana el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston informó del arresto de más de 900 extranjeros que calificó como criminales, miembros de pandillas transnacionales, depredadores de niños, fugitivos extranjeros y otros infractores graves de inmigración durante una operación enfocada en mejorar la seguridad pública en el sudeste de Texas.

La operación, según el comunicado oficial, formó parte del enfoque de la Administración Trump en restaurar la seguridad pública en las comunidades locales de todo el país al enfocarse en los "peores de los peores" criminales extranjeros y otras personas que violan las leyes federales de inmigración.

Dentro de los inmigrantes irregulares arrestados están cinco pandilleros transnacionales, siete depredadores de menores y tres extranjeros delincuentes condenados por homicidio.