Un tiroteo en una iglesia de Michigan deja varios heridos; la policía confirma que el atacante fue abatido
Al menos diez personas resultaron heridas por los disparos y fueron trasladadas a hospitales locales; una de ellas falleció. Otras permanecen en estado crítico.
Un hombre armado irrumpió este domingo en una iglesia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Michigan, donde abrió fuego contra los fieles y desató un incendio que consumió gran parte del edificio. El atacante fue abatido por la policía en medio del caos
El tiroteo comenzó poco antes de las 10:30 a.m., cuando cientos de personas participaban en el servicio dominical. Según el jefe de policía de Grand Blanc Township, William Renye, el sospechoso —un hombre de 40 años residente de Burton— embistió con su vehículo la entrada principal del templo antes de disparar de manera indiscriminada contra los presentes.
Al menos diez personas resultaron heridas por los disparos y fueron trasladadas a hospitales locales; una de ellas falleció. Otras permanecen en estado crítico.
Enfrentamiento con la policía y riesgo de más víctimas
Dos agentes respondieron de inmediato y se enfrentaron al atacante, quien portaba lo que parecía ser un rifle de asalto. El sospechoso murió en el intercambio de disparos.
El ataque también generó un gran incendio que complicó la evacuación. Las autoridades temen que haya más víctimas dentro del edificio, ya que algunos fieles no habrían podido escapar del fuego. Equipos de bomberos y rescatistas trabajan en la escena, pero la magnitud del siniestro ha limitado la búsqueda.
Reacciones nacionales
El presidente Donald Trump calificó el hecho como un “horrendo ataque” y advirtió que parecía dirigido contra cristianos. Confirmó que el FBI asumió la investigación federal y pidió oraciones por las víctimas. “La epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato”, escribió en Truth Social.
El vicepresidente JD Vance también expresó sus condolencias y subrayó que la Administración está monitoreando de cerca la situación. La fiscal general Pam Bondi lo definió como un acto “desgarrador y escalofriante” en un lugar de culto, confirmando el despliegue de agentes federales de la ATF y el FBI.
Actualidad
El Departamento de Seguridad Nacional anunció medidas urgentes para proteger a ICE tras el ataque armado en Dallas
Luis Francisco Orozco
Respuesta de la iglesia
El ataque ocurrió durante la Santa Cena, el momento central de los servicios dominicales, lo que explica que la mayoría de la congregación estuviera reunida en la capilla cuando inició el tiroteo.
Mientras avanza la investigación, las autoridades locales han reiterado que no existe una amenaza adicional para la comunidad.