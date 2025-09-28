Un tiroteo en una iglesia de Michigan deja varios heridos; la policía confirma que el atacante fue abatido

Publicado por Sabrina Martin 28 de septiembre, 2025

Un hombre armado irrumpió este domingo en una iglesia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Michigan, donde abrió fuego contra los fieles y desató un incendio que consumió gran parte del edificio. El atacante fue abatido por la policía en medio del caos

El tiroteo comenzó poco antes de las 10:30 a.m., cuando cientos de personas participaban en el servicio dominical. Según el jefe de policía de Grand Blanc Township, William Renye, el sospechoso —un hombre de 40 años residente de Burton— embistió con su vehículo la entrada principal del templo antes de disparar de manera indiscriminada contra los presentes.

Al menos diez personas resultaron heridas por los disparos y fueron trasladadas a hospitales locales; una de ellas falleció. Otras permanecen en estado crítico.

Enfrentamiento con la policía y riesgo de más víctimas

Dos agentes respondieron de inmediato y se enfrentaron al atacante, quien portaba lo que parecía ser un rifle de asalto. El sospechoso murió en el intercambio de disparos.

El ataque también generó un gran incendio que complicó la evacuación. Las autoridades temen que haya más víctimas dentro del edificio, ya que algunos fieles no habrían podido escapar del fuego. Equipos de bomberos y rescatistas trabajan en la escena, pero la magnitud del siniestro ha limitado la búsqueda.

Reacciones nacionales

El presidente Donald Trump calificó el hecho como un “horrendo ataque” y advirtió que parecía dirigido contra cristianos. Confirmó que el FBI asumió la investigación federal y pidió oraciones por las víctimas. “La epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato”, escribió en Truth Social.

El vicepresidente JD Vance también expresó sus condolencias y subrayó que la Administración está monitoreando de cerca la situación. La fiscal general Pam Bondi lo definió como un acto “desgarrador y escalofriante” en un lugar de culto, confirmando el despliegue de agentes federales de la ATF y el FBI.